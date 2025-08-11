Dra. Taíssa solicita reativação do banco de sangue da FHEMERON em Guajará-Mirim

A deputada afirma que a medida é fundamental para garantir um atendimento digno e rápido aos pacientes (Foto: Luis Gustavo I Assessoria parlamentar)

A deputada Dra. Taíssa (Podemos) apresentou, na Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), a Indicação 13761/25, solicitando à Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron) a reativação do banco de sangue no município de Guajará-Mirim.

Segundo a parlamentar, a ausência de um banco de sangue em funcionamento compromete diretamente o atendimento de urgência e emergência nas unidades de saúde da região, obrigando o deslocamento de pacientes ou a solicitação de bolsas de sangue de outras cidades. Essa situação, além de aumentar o tempo de resposta em casos críticos, coloca vidas em risco.

"Guajará-Mirim é um município estratégico, distante da capital, com grande abrangência territorial e que atende uma população significativa, incluindo áreas rurais e comunidades indígenas. A reativação do banco de sangue garantiria mais agilidade, autonomia e segurança no atendimento médico-hospitalar, especialmente em casos que exigem transfusões imediatas", destacou Dra. Taíssa.

A deputada afirma que a medida é fundamental para garantir um atendimento digno e rápido aos pacientes, evitando deslocamentos longos e arriscados em momentos de urgência.

Com a solicitação, Dra. Taíssa reforça o compromisso de buscar melhorias para a saúde da região. “É o recurso do povo, voltando para o povo”, finalizou.

