Faça aqui sua inscrição: Assembleia legislativa dá início ao projeto Acelero Enem 2025

A Escola do Legislativo de Rondônia (Elero) dá início ao projeto Acelero Enem 2025 com o primeiro grande evento no próximo 13 de agosto, das 19h às 22h, no auditório da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (Alero), em Porto Velho. O lançamento será marcado por um aulão gratuito voltado à preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), com transmissão ao vivo para todo o estado por meio da TV Alero, site oficial, canal no YouTub ee canal aberto 7.2 de televisão.

O projeto é uma iniciativa da Assembleia Legislativa e tem como objetivo oferecer capacitação gratuita a servidores da Casa de Leis e de outros órgãos públicos, bem como a seus dependentes. Vagas remanescentes também serão destinadas a alunos da rede pública e privada, democratizando o acesso a conteúdo de qualidade voltado à preparação para o Enem.

O Acelero Enem 2025 percorrerá seis municípios e o distrito da Ponta do Abunã, levando conhecimento a diversas regiões do estado, com possibilidade de ajustes no cronograma. Para o aulão inaugural, serão disponibilizadas 360 vagas presenciais, com inscrições realizadas por meio de link exclusivo para servidores .

A programação contará com professores especialistas nas cinco áreas exigidas pelo exame: Linguagens, Matemática, Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Redação. A equipe docente foi selecionada para garantir uma preparação técnica, atualizada e de alto nível, focada nos desafios reais do Enem.

Foto: Reprodução/ALE-RO Sede da Elero (Foto: Secom ALE/RO)



O presidente da Alero, deputado Alex Redano (Republicanos), destacou a importância da educação como instrumento de transformação social. “É gratificante ver a Casa de Leis proporcionar uma oportunidade como essa, que prepara e capacita nossos servidores e jovens para o futuro”, afirmou.

Com o Acelero Enem 2025, a Assembleia Legislativa reafirma seu compromisso com a educação pública de qualidade, promovendo ações que impactam diretamente o desenvolvimento pessoal e profissional da população rondoniense.

Texto: Marcela Bomfim | Jornalista Secom ALE/RO

Foto: Secom ALE/RO