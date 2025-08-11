Retomada de cirurgias a laser após manutenção de equipamento adquirido com emenda de R$ 3,3 milhões do deputado Luizinho Goebel

A cidade de Vilhena dá um importante passo no setor da saúde com o anúncio da retomada das cirurgias a laser. Este avanço foi possível graças à manutenção do equipamento adquirido com emenda de R$ 3,3 milhões, destinada pelo deputado Luizinho Goebel (Podemos). Esta ação visa não só melhorar o atendimento à população, mas oferecer serviços de saúde de qualidade.

De acordo com o secretário municipal de saúde, Wagner Borges, após a conclusão da manutenção deste equipamento essencial para o serviço, o hospital está preparado para oferecer novamente este tipo de cirurgia, anunciou o secretário.

A iniciativa de investir na saúde em Vilhena reflete o compromisso do parlamentar com o bem-estar da comunidade. Segundo o secretário, os investimentos foram canalizados para a aquisição do aparelho usado em cirurgias urológicas. Com um total de R$ 3,3 milhão provenientes de emenda parlamentar do deputado, isso representa um avanço significativo para o sistema de saúde local, que há muito tempo necessitava de equipamentos modernos e eficazes, além de demonstrar um esforço contínuo em dotar o sistema de saúde local de equipamentos modernos e eficazes.

O equipamento havia apresentado um problema em uma das peças, comprometendo o funcionamento do aparelho e, para garantir um desempenho ideal e evitar falhas inesperadas, o equipamento foi enviado para revisão técnica. Essa situação não apenas atrasou o retorno ao funcionamento do aparelho, mas também impactou a produtividade do atendimento na região. Após a identificação do problema e substituição da peça defeituosa, foram realizados os ajustes necessários, permitindo que o aparelho voltasse a operar normalmente.

Com a reintegração deste procedimento no quadro de serviços do Hospital Regional, a expectativa é que mais pacientes possam ter acesso a tratamentos de saúde modernos e eficazes. A cirurgia a laser não só melhora a necessidade do paciente, mas também contribui para a redução de complicações associadas às técnicas cirúrgicas tradicionais.

Deputado destaca a expectativa pelo aumento de atendimentos e beneficiados



O deputado Luizinho Goebel reforça seu compromisso em garantir que a população tenha acesso a cuidados de saúde de qualidade, priorizando sempre a segurança e o bem-estar dos pacientes. “Com a retomada deste serviço, a expectativa é que mais pacientes sejam atendidos e beneficiados, reduzindo a fila de espera por procedimentos cirúrgicos. O investimento na saúde pública, como demonstrado por esta emenda parlamentar, é fundamental para garantir melhorias constantes nos serviços de saúde disponíveis”, afirmou o parlamentar.

Texto: Edilson Neves | Jornalista