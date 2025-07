Revelando SP, exposição sobre Sérgio Vaz e atrações de férias são destaques da agenda cultural de SP

Cultura tradicional, atrações de férias, dança e literatura periférica: a programação dos espaços da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo continua a todo vapor na última semana de julho, com estreia de nova exposição no Museu das Favelas e mais uma edição do Revelando SP. Esses e outros destaques estão disponíveis na Agenda Viva SP , a plataforma colaborativa do Governo de SP.



No interior, a cidade de São José dos Campos recebe mais uma edição do Revelando SP, o maior festival de valorização das culturas tradicionais do estado de São Paulo, e shows de Renato Teixeira & Orquestra Joseense, Cezar & Paulinho, entre outros, a partir desta quinta-feira. Já no litoral, o 13º Santos Jazz Festival recebe, neste sábado, grupos do GURI de Santos e de São Vicente.



Na capital paulista, o poeta Sérgio Vaz ganha exposição inédita no Museu das Favelas. No Teatro Sérgio Cardoso, a Cisne Negro Cia. de Dança apresenta nova coreografia, enquanto o Museu da Imagem e do Som recebe show de Marina de la Riva. Na programação de férias, esta é a última semana para curtir as oficinas do Museu Catavento, além de instalação inflável no Museu da Língua Portuguesa.

Confira todos os destaques:



Revelando SP leva Renato Teixeira e Orquestra Joseense no aniversário de São José dos Campos

Onde? Parque da Cidade. Av. Olivo Gomes, 100, Santana, São José dos Campos.

Parque da Cidade. Av. Olivo Gomes, 100, Santana, São José dos Campos. Quando? De 24 a 27 de julho. Quinta-feira, a partir das 16h. De sexta a domingo, a partir das 11h.

O Revelando SP, maior festival de valorização das culturas tradicionais do estado de São Paulo, retorna a São José dos Campos após o sucesso da edição 2024 na cidade. Entre as atrações confirmadas, além das comidas típicas e do artesanato de diversas regiões do estado, estão a dupla Cezar & Paulinho e o show de Renato Teixeira & Orquestra Joseense, comemorando os 258 anos do município.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações .

Poeta Sergio Vaz ganha exposição no Museu das Favelas

Onde? Museu das Favelas. Largo Páteo do Colégio, 148, Centro, São Paulo.

Museu das Favelas. Largo Páteo do Colégio, 148, Centro, São Paulo. Quando? A partir de 24 de julho. Terça a domingo, das 10h às 17h

O Museu das Favelas inaugura, a partir desta quinta-feira, a exposição “Fluxo Poético – Sergio Vaz: Poeta da Periferia”. A mostra apresenta instalações artísticas, vídeos, objetos, documentos e publicações a respeito de um dos maiores nomes da literatura periférica do país.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Cisne Negro Cia de Dança no Teatro Sérgio Cardoso

Onde? Teatro Sérgio Cardoso. R. Rui Barbosa, 153 – Bela Vista, São Paulo.

Quando? De 25 a 27 de julho. Sexta e sábado, às 20h. Domingo, às 16h.

Neste final de semana, o Teatro Sérgio Cardoso recebe a Cisne Negro Cia de Dança com o seu novo espetáculo, “Que Tal o Impossível?”, de autoria de Jorge Garcia. A coreografia é inspirada na música de mesmo nome de Itamar Assumpção e em sua obra. Na ocasião, a companhia também apresenta “Lampejos: Uma degustação visual”, obra criada por Andressa Miyazato em 2022.

De R$ 15 (meia) a R$ 40 (inteira)

Classificação: Livre.

Mais informações .

Últimos dias: férias no Museu Catavento

Onde? Museu Catavento. Avenida Mercúrio – Parque Dom Pedro II, s/n – Brás, São Paulo.

Museu Catavento. Avenida Mercúrio – Parque Dom Pedro II, s/n – Brás, São Paulo. Quando? Dia 25 de julho: Oficina Borboletas de Biscuit. Sexta-feira, às 10h30, 11h30, 13h30, 14h30 e 15h30. Até dia 27 de julho: Oficina Fabricando Insetos de Caixa de Ovo: terça a domingo, às 11h, 12h30 e 14h.Oficina Origami de Animais: terça a domingo, às 10h30, 11h, 13h e 15h30. Oficina de Fósseis: terça a domingo, às 10h, 11h, 14h e 15h. Até 31 de julho: Vivência Borboletário + Laboratório de Portas Abertas: quartas e quintas-feiras, às 10h30, 11h30, 13h30, 14h30 e 15h30.

Nos últimos dias das férias escolares, não faltam opções para curtir com a criançada no Museu Catavento. Entre as atividades propostas, estão a criação de borboletas de biscuit, vivência no borboletário a oficinas de fósseis, insetos de caixa de ovo e origami.

InflaVerso no Museu da Língua Portuguesa

Onde? Museu da Língua Portuguesa. Praça da Luz, s/nº – Centro, São Paulo.

Museu da Língua Portuguesa. Praça da Luz, s/nº – Centro, São Paulo. Quando? Dias 26 e 27 de julho. Sábado e domingo, das 10h às 17h.

Neste final de semana, o Museu da Língua Portuguesa recebe, como parte de sua programação de férias, a instalação InflaVerso. A atividade lúdica convida as crianças a atravessar, brincar e intervir sob a superfície inflável.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações .

Museu da Imigração “No Ritmo da Jovem Guarda”

Onde? Museu da Imigração. R. Visc. de Parnaíba, 1316 – Mooca, São Paulo.

Quando? Dia 26 de julho. Sábado, às 15h.

Em comemoração aos 60 anos da Jovem Guarda, o Museu da Imigração promove a aula aberta de dança “No Ritmo da Jovem Guarda”. Ministrada pelo dançarino e coreógrafo Marcos Costa, a atividade ensina passos marcantes da época ao som de grandes sucessos de Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Wanderléa.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações .

Marina de la Riva apresenta show “Poética” no MIS

Onde? Museu da Imagem e do Som – MIS. Av. Europa, 158 – Jardim Europa, São Paulo.

Museu da Imagem e do Som – MIS. Av. Europa, 158 – Jardim Europa, São Paulo. Quando? Dia 26 de julho. Sábado, às 20h.

Neste sábado, a cantora Marina de la Riva leva o seu show “Poética” ao Museu da Imagem e do Som – MIS. Acompanhada de Wesley Vasconcelos (violão de sete cordas) e Maik Moura (bandolim e cavaco), a cantora faz show acústico com influência latina.

R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira)

Classificação: Livre.

Mais informações .

Vanilla Show na Fábrica de Cultura Sapopemba

Onde? Fábrica de Cultura Sapopemba. R. Augustin Luberti, 300 – Fazenda da Juta, São Paulo.

Fábrica de Cultura Sapopemba. R. Augustin Luberti, 300 – Fazenda da Juta, São Paulo. Quando? Dia 31 de julho. Quinta-feira, às 14h30.

Integrando a programação de férias das fábricas de cultura, o Vanilla Show chega à Fábrica de Cultura Sapopemba. Com números de malabarismos, acrobacias e monociclo, a atração circense conta a história da palhaça Vanilla, que sonha em ser surfista, mas não possui acesso ao mar.

Entrada Gratuita.

Classificação: Livre.

Mais informações .

Grupos musicais do GURI no 13º Santos Jazz Festival

Onde? Arcos do Valongo. Av. Antonio Prado, s/nº – Valongo, Santos.

Arcos do Valongo. Av. Antonio Prado, s/nº – Valongo, Santos. Quando? Dia 26 de julho. Sábado, às 14h30 e 15h.

O GURI integra a programação do 13º Santos Jazz Festival, nos Arcos do Valongo, neste sábado. Apresentam-se o Coral do Guri de São Vicente, com o espetáculo “Vozes do Mundo – Uma Viagem Musical através de Culturas e Tradições de povos migratórios” e, na sequência, Camerata de violões do GURI de Santos, com composições de Tom Jobim, Heitor Villa-Lobos e Dorival Caymmi, entre outros.

Brazilian Winds Ensemble no Conservatório de Tatuí

Onde? Conservatório de Tatuí. Rua São Bento, 415 – Centro, Tatuí.

Conservatório de Tatuí. Rua São Bento, 415 – Centro, Tatuí. Quando? Dia 30 de julho. Quarta-feira, às 20h.

Na próxima quarta-feira, o Conservatório de Tatuí recebe o Brazilian Winds Ensemble. O grupo, formado por músicos brasileiros, foi criado na Alemanha em 2020, e mistura música clássica e música popular brasileira. O show apresenta o programa ‘Amazônia’, com obras e arranjos inéditos para quinteto de sopros.