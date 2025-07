Lei Geral do Esporte: comissões do Senado e da Câmara debatem vetos na quarta

Os vetos presidenciais à Lei Geral do Esporte, de 2023 , estarão em debate entre os senadores e deputados federais na quarta-feira (16). As Comissões de Esporte do Senado e da Câmara vão promover duas audiências públicas conjuntas nessa data: uma às 9h e outra começando às 13h.

As audiências devem reunir representantes do governo federal, entidades esportivas, clubes, federações, atletas e especialistas em direito desportivo. Entre os convidados estão os ministros do Esporte, André Fufuca, e da Fazenda, Fernando Haddad. Eles ainda não confirmaram suas participações.

O senador Carlos Portinho (PL-RJ), que sugeriu o debate, aponta que os vetos atingem pontos essenciais do texto aprovado, como a governança das entidades, a valorização das ligas e os incentivos ao esporte de base e à inclusão social por meio do esporte.

"Precisamos compreender os reflexos concretos dessas decisões e debater caminhos legislativos ou interpretativos que resguardem os avanços obtidos", afirmou Portinho no requerimento.

A Lei Geral do Esporte teve diversos trechos vetados. O Congresso já decidiu sobre alguns dos vetos em sessão de maio do ano passado , mas a maioria deles ainda espera votação.