CEsp vai debater obstáculos enfrentados por mulheres atletas

A Comissão de Esporte (CEsp) fará uma audiência pública sobre os obstáculos enfrentados por mulheres atletas e a implementação de políticas públicas que incentivem a presença feminina em esportes de alto rendimento. A data do debate ainda será marcada.

O requerimento para a audiência ( REQ 25/2025 - CEsp ), apresentado pela presidente da comissão, senadora Leila Barros (PDT-DF), foi aprovado nesta quarta-feira (25).

"Apesar dos avanços obtidos nas últimas décadas, as mulheres atletas brasileiras ainda enfrentam inúmeros desafios em sua trajetória, incluindo desigualdade salarial, falta de patrocínio, menor visibilidade na mídia, barreiras institucionais e discriminação de gênero", destaca Leila na justificativa do requerimento.

A senadora acrescenta que a ausência de políticas públicas específicas e mecanismos de incentivo contribui para a perpetuação da desigualdade e desestimula a permanência de mulheres em diversas modalidades esportivas.

"A audiência busca reunir representantes do poder público e atletas com reconhecida trajetória para debater soluções concretas que promovam a equidade de gênero e assegurem condições equitativas de acesso, permanência e sucesso no esporte brasileiro".

Serão convidados para o debate representantes do Ministério do Esporte, do Ministério das Mulheres e da Comissão da Mulher no Esporte do Comitê Olímpico do Brasil (COB).

Também devem ser convidadas as ex-atletas Yane Marques (pentatlo moderno), que é vice-presidente do COB; Daiane dos Santos (ginástica artística); Jacqueline Silva (vôlei de praia); e Joanna Maranhão (natação).