CEsp terá audiência sobre papel social e esportivo das Forças Armadas

A Comissão de Esporte (CEsp) aprovou nesta quarta-feira (25) requerimentopara a realização de audiência pública sobre os programas sociais de acesso à prática de atividades esportivas e o Programa de Incorporação de Atletas de Alto Rendimento (Paar), desenvolvidos pelas Forças Armadas. A data do encontro ainda será definida pela comissão. Pelo pedido ( REQ 24/2025 - CEsp ), da senadora Leila Barros (PDT-DF), serão convidados representantes do Ministério da Defesa, da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira.

— As Forças Armadas desenvolvem ações que promovem a valorização da pessoa, a inclusão social e a formação cidadã por meio do esporte — afirmou Leila Barros, que preside a CEsp.

Entre os programas a serem discutidos, Leila destacou o Projeto João do Pulo, que atende pessoas com deficiência com foco na reabilitação e inserção social por meio da prática esportiva, e o Programa Forças no Esporte (Profesp), destinado a crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social.

Também será pauta da audiência o Paar, voltado ao apoio de atletas de alto rendimento. Para a senadora, o programa tem papel estratégico no fortalecimento do esporte nacional e merece atenção quanto aos critérios de seleção, impacto na vida dos atletas e possibilidades de aprimoramento.

— A audiência permitirá uma análise aprofundada dessas iniciativas e a discussão de medidas para ampliar o alcance e impacto positivo na sociedade — disse Leila.