Oriovisto diz que brasileiros pagam 53% a mais de impostos do que em 1991

O senador Oriovisto Guimarães (PSDB-PR) disse que, atualmente, os brasileiros pagam 53% a mais de impostos do que pagavam em 1991. No mesmo período, as despesas públicas subiram 77%. Na avaliação dele, o governo federal deveria cortar despesas ao invés de aumentar impostos para conseguir mais arrecadação.

— A causa dessa crise é muito simples: é um governo que quer resolver todos os problemas nacionais aumentando despesas e não quer, em nenhum momento, cortar despesas, só quer aumentar, cada vez mais, essas despesas. E quer resolver isso aumentando também as receitas.

Para ajudar os cofres públicos, Oriovisto sugeriu acabar com as emendas parlamentares ao Orçamento, rever as despesas públicas, acabar com os gastos mínimos obrigatórios por lei e extinguir os fundos eleitoral e partidário, e mudar as regras de reajuste do salário mínimo.

— Só depois disso deveríamos falar de novo em aumento de receita. Só depois disso deveríamos falar em rever em profundidade os gastos tributários e mudar as isenções que se dão a muitos privilegiados. E esse ganho deveria reverter para todos os brasileiros na forma de diminuição do valor de impostos.