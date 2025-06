Confirmado embaixador brasileiro no Azerbaijão

O Plenário aprovou nesta terça-feira (10) o nome de Bernard Jorg Leopold de García Klingl para o cargo de embaixador do Brasil na República do Azerbaijão. Relatada pelo senador Carlos Viana (Podemos-MG), a aprovação da mensagem (MSF) 10/2025 será comunicada à Presidência da República. Foram 40 votos favoráveis, dois contrários e uma abstenção.

Bernard Klingl ingressou no serviço diplomático em 1995 e é ministro de primeira classe da carreira diplomática do Ministério das Relações Exteriores. Serviu em diversos postos no exterior, incluindo Bolívia, Argentina, União Europeia e Alemanha. Foi ministro-conselheiro na embaixada do Brasil em Berlim e também assessor especial da Presidência da República. Atualmente, exerce o cargo de embaixador do Brasil em Belarus.

Formado em relações internacionais, Klingl possui experiência em negociações multilaterais e bilaterais, com atuação em temas de defesa e relações exteriores.

A indicação foi aprovada anteriormente na Comissão de Relações Exteriores (CRE) em maio .

Azerbaijão

O Azerbaijão é um país estratégico no Cáucaso, com economia baseada no petróleo e gás, e busca crescente diversificação para áreas como energia renovável e logística. Tendo declarado sua independência da União Soviética em 1991, o país consolidou relações diplomáticas com o Brasil em 1993. Desde então, as duas nações aprofundaram a cooperação em áreas como agricultura, meio ambiente e comércio.

Em 2024, o relacionamento bilateral atingiu um novo patamar com a participação do vice-presidente Geraldo Alckmin na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 29), realizada em Baku. Durante a conferência, Brasil e Azerbaijão assinaram memorandos para ampliar a cooperação em mudanças climáticas e agricultura sustentável. No comércio bilateral, o Brasil é o principal fornecedor de açúcar e carnes ao Azerbaijão, enquanto o país caucasiano desponta como potencial parceiro em fertilizantes e energia, sendo considerado estratégico, especialmente nos campos da energia e logística.