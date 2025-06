Sessão Solene destaca alcance da Assembleia de Deus no Amazonas

Sessão que celebrou aniversário da Assembleia de Deus no AM e da Rede Boas Novas foi requerida por Omar Aziz - Foto: Carlos Moura/Agência Senado

O Congresso Nacional realizou nesta terça-feira (10) sessão solene para celebrar os 107 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Amazonas (Ieadam) e os 32 anos da Rede Boas Novas (RBN-AM). A homenagem foi solicitada pelo senador Omar Aziz (PSD-AM) e pelo deputado federal Silas Câmara (Republicanos-AM).

A sessão contou com a presença do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta; do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça; do advogado-geral da União, Jorge Messias; do pastor Jonatas Câmara, presidente da Ieadam; e do pastor Samuel Câmara, presidente da Assembleia de Deus em Belém do Pará e da Convenção da Assembleia de Deus no Brasil, além de parlamentares da bancada evangélica e demais convidados.

O senador Omar Aziz presidiu o início da sessão e destacou o alcance da Ieadam no interior do estado.

— Fundada em 1918, a Assembleia de Deus no Amazonas nasceu de um gesto de fé e de obediência ao chamado divino e, desde então, se espalhou pelos quatro cantos da floresta, alcançando os mais distantes rincões da nossa Amazônia. E só nós que conhecemos o nosso estado sabemos que, numa comunidade, de 20 casas, lá está o símbolo da Igreja evangelizando, dando conforto — afirmou o senador.

O parlamentar também ressaltou o papel da Rede Boas Novas na comunicação evangélica no país.

— Onde muitas vezes o estado não chega, a Igreja está presente, seja numa casa de barro, seja numa canoa, seja sob a sombra de uma seringueira, levando a palavra de Deus, mas também oferecendo assistência social, orientação espiritual e apoio fraterno — disse.

Hugo Motta presidiu parte da sessão e afirmou que a realização da solenidade é um reconhecimento da Câmara dos Deputados e do Senado Federal à religiosidade do povo brasileiro. Motta também parabenizou a bancada evangélica pelo trabalho que realiza no Congresso Nacional e "orgulha-se em celebrar a comunidade evangélica, que tanto tem contribuído para o desenvolvimento espiritual, moral e social" do Brasil

— Os evangélicos brasileiros, por meio de suas igrejas, instituições e lideranças, têm sido protagonistas na construção de uma Nação mais justa, solidária e esperançosa — declarou o presidente da Câmara.

Para o ministro André Mendonça, a atuação da Assembleia de Deus no Amazonas representa a força da fé nas transformações sociais.

— Evangelizar num estado como o Amazonas é vencer o imponderável, é superar as dificuldades de comunicação, de transporte, de abastecimento, é ir aonde poucos estão dispostos a ir. Obrigado por estarem não nos 62 municípios do Amazonas, mas em cada vila, em cada povo, em cada aldeia, levando o Evangelho, levando alimento, levando esperança, levando transformação — declarou o ministro.

O trabalho religioso e social da Ieadam foi destacado por Jorge Messias.

— Que Deus possa abençoar grandemente a sua obra no estado do Amazonas, a partir de homens e mulheres que têm se dedicado a levar a sua palavra, a plantar a boa semente, para que ela frutifique, e a transformar a vida de milhares de pessoas no estado — disse o advogado-geral da União.

O deputado Silas Câmara lembrou que a denominação relgiosa tem cerca de 4 mil templos no estado e mencionou a trajetória da igreja e da RBN.

— É lá que está a Assembleia de Deus, uma igreja que possui cerca de 4 mil templos em todo o estado do Amazonas. Portanto, para cada 210 famílias, segundo o IBGE, lá há uma Assembleia de Deus pregando o Evangelho. Vou repetir, para cada 210 famílias, lá está uma Assembleia de Deus pregando o Evangelho de Jesus Cristo — disse o parlamentar.

Ele também destacou os projetos educacionais e sociais realizados pela Assembleia.

— Vou ficar no maior projeto social deste País, ministro Jorge Messias. Sabe qual é o maior programa? É o Evangelho de Jesus Cristo. O dinheiro do Bolsa Família acaba porque, em média, são 750 reais por família. Uma cesta básica acaba porque, se a família comer bem, não dá para 15 dias. Mas o Evangelho de Jesus Cristo muda a vida das pessoas de forma definitiva — assegurou.

O pastor Jonatas Câmara destacou a importância da sessão para a história da igreja no estado.

— Quero agradecer, de forma muito especial, aos proponentes desta sessão, o senador Omar Aziz e o deputado Silas Câmara. Por meio deles, agradeço ao Congresso Nacional, que reconhece, com esta homenagem, a história e a missão da Igreja Assembleia de Deus no Amazonas.

A cerimônia teve ainda apresentações da Orquestra Boas Novas e a exibição de um vídeo institucional sobre a história da Ieadam e da RBN.

Vinícius Gonçalves, sob supervisão de Patrícia Oliveira