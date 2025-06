Vai à sanção Dia Nacional do Coco de Roda, da Ciranda e da Mazurca

Segue para a sanção do presidente da República o projeto de lei que cria o Dia Nacional do Coco de Roda, da Ciranda e da Mazurca, a ser celebrado anualmente no dia 26 de julho.

O projeto ( PL 2.079/2023 ) foi aprovado nesta terça-feira (10) pela Comissão de Educação e Cultura (CE), em decisão terminativa .

A matéria contou com parecer favorável da senadora Augusta Brito (PT-CE). Durante a reunião da CE nesta terça, o parecer foi lido pelo senador Paulo Paim (PT-RS).

Danças populares

O coco de roda, a ciranda e a mazurca são danças populares muito presentes na Região Nordeste. Em seu parecer, Augusta Brito explica que o coco de roda teve origem nos cantos de trabalho entoados pelos povos africanos escravizados, com estrutura musical baseada em versos improvisados e em uma percussão marcada.

Já a ciranda, ressalta ela, tem origem litorânea, tendo sido historicamente dançada por pescadores e agricultores durante momentos de confraternização e é caracterizada pela dança em roda, onde os participantes seguem os versos entoados por um mestre cirandeiro.

A mazurca, por sua vez, observa ela, tem origem europeia e chegou ao Brasil pelos colonizadores portugueses.

Augusta ressaltou que a criação da data comemorativa é uma forma de valorizar as culturas populares e tradicionais do Brasil. “Além de reconhecer a importância histórica dessas manifestações, a data fortalece o compromisso com sua preservação e difusão, garantindo que continuem a ocupar um espaço significativo na identidade nacional”, afirma a relatora.