SP: eleitores de 3 cidades vão às urnas para escolher prefeito e vice

Os eleitores de três municípios do estado de São Paulo, Mongaguá, Panorama e Bocaina, voltam neste domingo (8) às urnas para eleger os prefeitos e vice-prefeitos em eleição suplementar. A votação, que teve início às 8h, ocorrerá até as 17h. A nova votação foi convocada porque os vencedores na eleição em 2024 tiveram o registro de candidatura indeferido pela Justiça Eleitoral.

Em Mongaguá, aproximadamente 50 mil pessoas estão aptas a participar da eleição no município, que conta com 17 locais de votação e 146 seções eleitorais. Os candidatos à eleição são Cristina Wiazowski, do PP, que tem como vice Júlio Cezar de Carvalho Santos, do PDT; e Rodrigo Cardoso Biagioni, o Rodrigo Casa Branca, do União, e Renato Carvalho Donato (PSB), que concorre a vice-prefeito.

Em Panorama são seis locais de votação e 39 seções eleitorais. O eleitorado local é de cerca de 10 mil pessoas. As duas chapas inscritas na disputa são a do Dr. Giulio Pires, do PL, tendo como vice Valdez de Brito, do União Brasil; e a de Daniel Genova, do PSB, e Inês Francisca da Silva Chiararia, do Republicanos, que concorre a vice.

Já em Bocaina, o pleito ocorre com cinco locais de votação e 31 seções para cerca de 8,6 mil eleitores . As quatro chapas inscritas são formadas por Caio Crepaldi e André de Moraes, ambos do MDB; Jonas Marques e Evandro de França Antunes, do PDT; Camila dos Santos e Marcos Antônio Bodin, do PL; e Roberto Donizete, do PV, e Marlene Aparecida Meleto Tosi Zanutto, do Republicanos.

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) destaca que o voto é obrigatório para quem tem entre 18 e 70 anos e facultativo para analfabetos, maiores de 70 e jovens de 16 e 17 anos. Para votar, é necessário ter título de eleitor e estar em situação regular com a Justiça Eleitoral.

O eleitor deve apresentar um documento oficial com foto ou o aplicativo e-Título. Para usar apenas o e-Título, o app deve exibir a foto do eleitor, o que só ocorre se houver cadastramento biométrico.

Os eleitores que não estiverem no município de votação neste domingo poderão justificar a ausência, até as 17h, por meio do aplicativo e-Título. Poderão também apresentar justificativa até 7 de agosto por meio do e-Título, Sistema Justifica, disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e de requerimento formulado perante a zona eleitoral. Não haverá mesas de justificativa nos locais de votação.