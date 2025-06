Davi: fim da cobrança de visto pela Guiana Francesa fortalece relação com o Brasil

Presidente do Senado havia tratado do assunto com Emmanuel Macron ao recebê-lo no Congresso em 2024 - Foto: Carlos Moura/Agência Senado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, comemorou nesta quinta-feira (5) o fim da exigência de visto para brasileiros que desejam entrar na Guiana Francesa, território ultramarino francês na América do Sul. O anúncio foi feito pelo presidente da França, Emmanuel Macron, durante a visita de Estado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao país.

Senador pelo Amapá, Davi é um defensor do fim da exigência de visto e conversou com o presidente francês sobre o tema durante visita oficial dele ao Brasil, em 2024. A medida atende a uma demanda antiga da população do Amapá, que enfrentava restrições históricas no deslocamento entre os dois lados da fronteira.

“Falei para ele da importância de se respeitar os mesmos critérios que nós, brasileiros, temos para entrar na França, também, na Guiana. Agora, estamos alinhados na reciprocidade e cooperação”, afirmou Davi Alcolumbre em nota publicada por sua assessoria.

A nota lembra que o anúncio do fim do visto feito nesta quinta-feira se dá a poucos dias da Conferência de Macapá e Caiena (CMT), fórum de cooperação entre Brasil e a Guiana Francesa, com o objetivo de aprofundar a integração e o desenvolvimento transfronteiriço entre os dois territórios.