Soraya comemora aprovação de projeto que restringe publicidade de bets

A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), em pronunciamento nesta quinta-feira (29), destacou a aprovação do projeto que restringe a propaganda de apostas esportivas de quotas fixas, conhecidas como bets. O texto proíbe anúncios com atletas, artistas, influenciadores, comunicadores e autoridades. O PL 2.985/2023 segue agora para análise da Câmara dos Deputados.

Soraya afirmou que o projeto busca combater a lavagem de dinheiro, a evasão de divisas e os impactos sociais das apostas. Ela elogiou a condução do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, na análise da proposta e pediu que a Câmara também avance no tema.

— O presidente [Davi Alcolumbre] teve uma coragem louvável; sofreu pressão, mas se manteve firme. Aprovamos o regime de urgência e ontem conseguimos limitar [a propaganda] ao máximo, e tomara que consigamos um dia limitar totalmente. Mas só o fato de não permitirmos mais pessoas divulgando asbetsjá foi um grande avanço. Eu espero que a Câmara tenha a mesma altivez desta Casa, que a Câmara tenha a mesma coragem de enfrentar um gigante que, infelizmente, tem por trás a atuação do crime organizado — disse.

A senadora também comentou a operação da Polícia Federal que investiga um grupo suspeito de vender serviços de espionagem e assassinatos por encomenda, com alvos como parlamentares e ministros de tribunais superiores. Ela manifestou preocupação com a segurança de autoridades e servidores.

— Não podemos, de forma alguma, achar que é só alguma retórica ou que é mentira, ou diminuir a gravidade disso. Todos aqui dentro e os que andam conosco estão também correndo risco. Quando temos um ataque às instituições, quando pessoas invadem as sedes dos três Poderes, como é que os outros países, como é que o mundo nos enxerga? Um país frágil, um país vulnerável, um país que é inseguro, um país cuja democracia ainda é instável, ainda não foi solidificada. É assim que os outros nos enxergam — afirmou.