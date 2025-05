Izalci Lucas defende prorrogação da CPI das Bets

O senador Izalci Lucas (PL-DF) defendeu nesta terça-feira (27), em pronunciamento no Plenário, a prorrogação dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Apostas Esportivas, conhecida como CPI das Bets. Segundo ele, é necessário mais tempo para ouvir as pessoas convocadas, como o influenciador digital Luan Kovarik — conhecido como Jon Vlogs — que, de acordo com o parlamentar, publicou vídeo com acusações envolvendo o presidente da República. Luan estaria fora do país e não compareceu à oitiva prevista para esta terça.

A CPI já foi estendida por 45 dias e tem encerramento previsto para o dia 14 de junho. Para o senador, o adiamento é necessário para que se possa concluir o relatório "com responsabilidade".

— Eu espero que haja bom senso aqui e que a gente possa aprovar o requerimento de adiamento dessa CPI, porque a gente precisa ainda ouvir algumas pessoas para a gente concluir o relatório. Se o objetivo, de fato, é apurar e melhorar a legislação, a gente vai precisar de um tempinho a mais — afirmou Izalci.

IOF

O senador também criticou o aumento, feito pelo governo, da alíquota do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e informou que apresentou requerimento à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) para ouvir o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Izalci alega que o reajuste desrespeita o princípio da anualidade previsto na Constituição. Ele mencionou que o Partido Liberal já apresentou um Projeto de Decreto Legislativo (PDL) para sustar os efeitos da medida e que também há uma ação judicial sobre o tema.