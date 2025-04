A Elero leva capacitação e cidadania à Agrocom 2025 em Cerejeiras

Durante os dias 3 a 5 de abril, a Escola do Legislativo de Rondônia (Elero) participou ativamente da 2ª edição da Agrocom – Feira de Negócios do Agro, Comércio e Família, realizada no município de Cerejeiras, região do Cone Sul. A presença da Elero reforçou o compromisso da instituição com a promoção da educação, da cidadania e do desenvolvimento regional.

Ao longo dos três dias de evento, foram promovidas oficinas e palestras voltadas à comunidade, com foco na capacitação profissional e no fortalecimento do conhecimento como instrumento de transformação social. O estande da Assembleia Legislativa de Rondônia serviu como ponto de encontro para os participantes interessados em aprender e debater temas relevantes para o estado.

Um dos destaques foi a palestra do ex-ministro Aldo Rebelo, que trouxe ao público reflexões sobre as perspectivas do agronegócio no Brasil, destacando o papel estratégico do setor na economia nacional e no progresso das regiões produtoras, como o Cone Sul rondoniense.

A diretora adjunta da Elero, Natália Brasiliano, agradeceu a presença do público e fez questão de destacar o apoio institucional recebido para a realização das atividades.

“Nosso objetivo é expandir a atuação da Escola, oferecendo capacitação em diversas áreas e promovendo uma sociedade mais justa e preparada para os desafios do futuro. Quero agradecer especialmente ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alex Redano, pelo apoio à Agrocom e pela presença do estafe da Assembleia na feira”, declarou.

Com iniciativas como essa, a Elero segue firme em sua missão de levar educação de qualidade e oportunidades para todas as regiões de Rondônia, reafirmando seu papel como agente transformador no cenário político, social e educacional do estado.



Texto: Assessoria

Foto: Assessoria