Juiz de Rondônia tem processo anulado pelo Superior Tribunal de Justiça

O juiz Hedy Carlos Soares nasceu em Ji-Paraná, Rondônia, em uma família de origem paranaense. Sempre inserido em atividades comunitárias e em um ambiente de valores cristãos, dedicou-se aos estudos e à vida acadêmica. Formou-se em Direito pela Universidade de Cuiabá e foi aprovado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil ainda no 9º semestre do curso.

Iniciou sua carreira como advogado em 2001 e, no ano seguinte, atuou na defesa de réus na operação Arca de Noé, que teve grande repercussão nacional. Manteve seu escritório especializado em Direito Criminal até 2007, quando foi aprovado em concurso público para Defensor Público do Estado do Pará. Nesse período, ganhou destaque pela defesa de réus hipossuficientes (pessoas que não tem condições financeiras de pagar custas de um processo sem comprometer o seu sustento), e participou de mais de 350 tribunais do júri. Além da atuação como defensor, lecionou em diversas instituições de ensino superior e palestrou em eventos jurídicos.

Em 2013, foi aprovado no concurso para Juiz de Direito do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), tomando posse como juiz substituto. Iniciou suas atividades nas comarcas de Porto Velho e Guajará-Mirim, sendo promovido posteriormente para a 1ª Entrância na Comarca de Machadinho D’Oeste. Com um acervo inicial de quase 8 mil processos, conseguiu reduzir esse número significativamente, além de estabelecer um bom relacionamento com membros do sistema de justiça. Recebeu reconhecimento da Corregedoria Geral da Justiça, da OAB, da Polícia Militar Ambiental e de entidades municipais pelo desempenho no cargo.

Em 2017, foi promovido para a 2ª Entrância, assumindo a 1ª Vara Genérica da Comarca de Buritis e atuando como juiz eleitoral. Durante períodos desafiadores, acumulou funções, respondeu por múltiplas varas e manteve a realização das audiências, mesmo diante de demandas simultâneas. Sua atuação resultou em novos elogios da Corregedoria, da OAB e de instituições locais.

No decorrer de sua trajetória, enfrentou um processo criminal que não apurou corretamente os fatos, levando-o de vítima a acusado. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento unânime da 5ª Turma, anulou o processo deflagrado em seu desfavor, bem como, a decisão que determinou seu afastamento do cargo de magistrado.

A atuação decisiva de seu Advogado, Dr. Luiz Carlos da Silva Neto, demonstrou a nulidade do julgamento feito pelo TJRO, estando, agora, no aguardo dos procedimentos a serem adotados para dar efetividade à decisão proferida pelo STJ.

Hedy Carlos Soares é reconhecido por sua postura justa e ética, e seu envolvimento com diversas causas sociais. Participa de eventos de motociclistas, campanhas de caridade e doações de sangue, além de se manter ativo em congressos e seminários jurídicos. Tem fé na justiça divina e expressa gratidão pelas oportunidades e desafios que moldaram sua trajetória.