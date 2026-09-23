Quinta, 24 de Setembro de 2026
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
34°

Chuvas esparsas

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,19

Euro

R$ 5,9

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
JustiçaTrama golpista: defesa de Bolsonaro desiste de suspensão da penaCidadesPrefeitura prepara sábado de diversão para as crianças nos 112 anos da capitalCidadesAção educativa orienta estudantes da Escola Rio Madeira sobre animais peçonhentosPolíticaHildon Chaves ganha apoio popular na reta final de campanhaGeralSaiba como funcionam as unidades sentinelas de arboviroses em São Paulo
Senado Federal Senado Federal

Piranguinho (MG) recebe título de Capital Nacional do Pé de Moleque

A cidade de Piranguinho, no sul de Minas Gerais, recebeu o título de Capital Nacional do Pé de Moleque. A homenagem foi oficializada pela Lei 15.51...

23/09/2026 14h58
Por: Redação Fonte: Agência Senado
A sessão do dia 1º de setembro, em que o projeto foi aprovado - Foto: Ton Molina/Agência Senado
A sessão do dia 1º de setembro, em que o projeto foi aprovado - Foto: Ton Molina/Agência Senado

A cidade de Piranguinho, no sul de Minas Gerais, recebeu o título de Capital Nacional do Pé de Moleque. A homenagem foi oficializada pela Lei 15.515 , sancionada sem vetos e publicada noDiário Oficial da Uniãodesta quarta-feira (23).

O reconhecimento valoriza a tradição centenária de produção artesanal do doce no município. A história começou em 1911, quando uma doceira passou a fabricar e vender pé de moleque na estação ferroviária da antiga linha Sapucahy. Com o tempo, a atividade se tornou um símbolo da identidade cultural e da economia local.

A norma tem origem no PL 2.362/2022 , apresentado pelo ex-deputado federal Bilac Pinto (MG). O projeto foi aprovado pelo Senado em 1º de setembro , na Comissão de Educação (CE), em decisão terminativa. Dessa forma, a proposta não precisou ser votada em Plenário, e seguiu para sanção presidencial.

A relatora da proposta, senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO), definiu a produção do pé de moleque como símbolo da identidade local e motor do desenvolvimento socioeconômico do município. A parlamentar também ressaltou a importância da Festa do Maior Pé de Moleque do Mundo, realizada anualmente na cidade. Na edição de 2025, o doce produzido para a celebração chegou a 31,3 metros de comprimento, e o evento atraiu mais de 17 mil pessoas, segundo os organizadores.

O processo artesanal de fabricação do pé de moleque é reconhecido como patrimônio cultural de Minas Gerais desde 2009.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Senado Federal Comparecimento às urnas é usado como prova de vida do INSS
Senado Federal Lei regulamenta atividade de psicopedagogia
Senado Federal Franca (SP) passa a ser, por lei, Capital Nacional do Basquete
Senado Federal Furto ou roubo de combustíveis passa a ser punido com penas maiores
Senado Federal Pesquisa do DataSenado revela violência contra 38% das mulheres com deficiência
Senado Federal Pibid passa a ter regras definidas em lei
Porto Velho, RO
Atualizado às 15h01
34°
Chuvas esparsas

Mín. 25° Máx. 40°

42° Sensação
1.03 km/h Vento
59% Umidade do ar
74% (0.77mm) Chance de chuva
Amanhã (25/09)

Mín. 24° Máx. 43°

Chuva
Sábado (26/09)

Mín. 23° Máx. 44°

Chuvas esparsas
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 5 dias atrás Bruno Bolsonaro Scheid lidera votos consolidados para o Senado com 46,9% na pesquisa Veritá Levantamento também apresenta os cenários separados de primeiro e segundo votos; pesquisa ouviu 1.220 eleitores entre 14 e 19 de setembro.
2
Política - Há 6 dias atrás Em Rio Crespo, Bruno Scheid reforça campanha de rua ao lado de Marcos Rogério: “olho no olho e com os pés no chão”
3
Política - Há 6 dias atrás Ieda Chaves reforça campanha à reeleição com agenda política na região Central e fala de investimentos
4
Política - Há 5 dias atrás Casa cheia marca reunião de Laerte Gomes em Itapuã do Oeste
5
Política - Há 5 dias atrás Ieda Chaves percorre Pimenta Bueno e Espigão D`Oeste e tem contato direto com eleitores
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2026 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias