Luizinho Goebel parabeniza iniciativa dos empresários João Carlos de Freitas e Mirian Freitas pelo belíssimo empreendimento Jardins de Vilhena Shopping

O Deputado Luizinho Goebel (Podemos) participou na manhã desta quarta-feira, 12, da inauguração do Shopping Center Jardins de Vilhena. O empreendimento conta com investimentos que superam os R$ 150 milhões e promete ser um novo marco para a cidade, trazendo modernidade, praticidade e novas opções de lazer para os moradores e visitantes.



Aberto ao público desde às 10 horas da manhã desta quarta-feira, o espaço é Shopping Jardins de Vilhena é composto por 140 espaços comerciais, cinema, e praça de alimentação, uma área de 44 mil metros quadrados e estacionamento gratuito para mais de 900 carros.



De acordo com o deputado Luizinho, trata-se de um empreendimento de muita responsabilidade, que vai ajudar na promoção do desenvolvimento do município, na geração de emprego e na movimentação da economia. “Quero parabenizar todos os envolvidos na construção deste importante espaço comercial, os lojistas que já estão instalados, os funcionários que receberam essas novas oportunidades de trabalho, e dizer que o Shopping Jardins de Vilhena representa para o nosso município um importante marco de desenvolvimento. São investimentos feitos, que trarão um grande retorno para Vilhena, não só na economia, que é muito importante, mas também no que diz respeito à satisfação de poder contar com um espaço amplo, moderno e cheio de oportunidades. Parabéns a todos e muito obrigado por terem escolhido Rondônia, especialmente o nosso querido município de Vilhena para a construção deste empreendimento”, disse Luizinho.



Texto: Jocenir Sérgio Santanna | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar