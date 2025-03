Jean Oliveira atende pedido dos vereadores Aldair Leite e Tico do Posto e destina R$ 300 mil para a Festa Agropecuária de Santa Luzia d’Oeste

O líder do Governo de Rondônia na Assembleia Legislativa, deputado estadual Jean Oliveira (MDB), confirmou a destinação de R$ 300 mil em emenda parlamentar para a 5ª Festa Agropecuária de Santa Luzia d’Oeste. O recurso será disponibilizado por meio de emenda parlamentar, atendendo ao pedido do presidente da Câmara Municipal, vereador Aldair Leite, e do vereador Tico do Posto, que apresentaram a demanda ao parlamentar durante reunião realizada nesta quarta-feira (12), no gabinete do deputado, em Porto Velho.



A festa agropecuária é um dos principais eventos do município, movimentando a economia local, fortalecendo o agronegócio e promovendo lazer à população. Com a emenda assegurada, a expectativa é de uma edição ainda mais estruturada, fomentando a economia local.



Para o deputado Jean Oliveira, a festa é essencial para impulsionar a economia e a cultura. “A festa agropecuária não é apenas um evento de entretenimento, mas uma ferramenta de desenvolvimento. Além de valorizar a tradição rural, movimenta o comércio, gera empregos temporários e fortalece o agronegócio local. Essa emenda é um investimento na economia e na cultura da região”, afirmou.



O presidente da Câmara, vereador Aldair Leite, destacou a conquista e enfatizou a relevância da parceria com o deputado. “Essa é mais uma demonstração do compromisso do deputado Jean Oliveira com Santa Luzia d’Oeste. A festa agropecuária é um evento aguardado pela população e fundamental para o fortalecimento da economia local. Esse recurso garante uma edição ainda melhor”, disse.



O vereador Tico do Posto também ressaltou os benefícios do evento para o setor produtivo e para a cidade. “A festa agropecuária já se consolidou como um dos grandes eventos da região. Esse apoio é essencial para garantir uma estrutura adequada e manter a tradição, beneficiando toda a população”, concluiu.



Texto: Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar