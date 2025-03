Deputado Luís do Hospital visita Fhemeron em Guajará-Mirim e reforça apoio

O deputado estadual Dr. Luís do Hospital, presidente da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social (CSPAS) da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), visitou no último final de semana, a unidade da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron) em Guajará-Mirim.



Recebido pelo presidente da Fhemeron, Reginaldo Girelli, e pela diretora da unidade, Marilu Divina dos Santos, o parlamentar conheceu de perto a estrutura e o trabalho desenvolvido na unidade. O vereador Adanilson Sicsu (União) também acompanhou a visita.



Durante o encontro, Luís do Hospital reafirmou seu compromisso com o fortalecimento da Fhemeron e destacou a importância da doação de sangue para salvar vidas. “Podem contar com este deputado, que estará sempre trabalhando para fortalecer a Fhemeron, uma instituição fundamental para a saúde da nossa população”, afirmou.



O presidente da Fhemeron agradeceu o apoio do parlamentar e reconheceu sua atuação em defesa da saúde pública. “Em nome do governo do estado e de toda a equipe da Fhemeron, agradecemos sua presença e apoio. O senhor é sempre bem-vindo”, disse Girelli.



Na ocasião, o deputado também elogiou o trabalho do governador Marcos Rocha e do secretário estadual de Saúde (Sesau), Jefferson Rocha, pela gestão da unidade no município. “Parabenizo o governador e o secretário pelo trabalho fantástico que vêm realizando aqui em Guajará-Mirim, garantindo que a Fhemeron continue prestando um serviço essencial à população”, destacou.





Texto: Diana Braga / Jornalista

Foto: Assessoria