Epagri abre inscrições para interessados em encontros sobre PANCs em Florianópolis

Encontros acontecerão na Horta Didática daEpagri,no bairro Itacorubi – Foto: Divulgação / Epagri

Estão abertas as inscrições para pessoas interessadas em participar de encontros em Florianópolis sobre identificação, cultivo, manejo e culinária com Plantas Alimentícias não Convencionais (PANCs). Os encontros, promovidos pela Epagri, ocorrerão ao longo do ano. Para manifestar o interesse basta preencher o formulário disponível aqui .

Cristina Ramos Callegari, nutricionista e extensionista da Epagri, explica que os interessados serão contatados conforme a disponibilidade de vagas nas datas agendadas. O contato com o interessado será feito pelo email ou telefone informado no formulário.

Os encontros são realizados na Horta Didática do Centro de Treinamento da Epagri, que fica no bairro Itacorubi, na capital catarinense. As explanações ocorrem sempre entre 8h e 12h, normalmente nas terças-feiras.

“Os encontros na Horta PANC são momentos de formação e trocas de saberes que envolvem a produção de mudas, plantio e manejo de hortaliças não convencionais, práticas culinárias com as colheitas realizadas e outras ações de educação alimentar e nutricional”, explica Cristina.

A ação é realizada pelo Escritório Municipal da Epagri de Florianópolis, com participação de profissionais da Comissão de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (CPIC) da Secretaria Municipal de Saúde e professores do curso de Agronomia do Centro de Ciências Agrárias da UFSC.

Mais informações

Fones (48) 36655204 / 36655206, que também funcionam como contatos de WhatsApp, ou pelo e-mail [email protected] .