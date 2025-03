Presidente Alex Redano destinará emenda para concurso leiteiro durante a AGROARI

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alex Redano (Republicanos), confirmou a destinação de uma emenda no valor de R$ 100 mil para a realização do concurso leiteiro durante a AGROARI.



O anúncio foi feito durante reunião com o secretário municipal de Agricultura, Antônio Marcos, o chefe da Emater em Ariquemes, André, e os diretores da AGROARI, Orácio e Adeir Leiteiro.



O investimento reforça o compromisso com o fortalecimento da agropecuária no estado, incentivando a produção leiteira e valorizando os produtores rurais. “O concurso leiteiro é uma forma de incentivar e reconhecer o trabalho dos produtores, que se dedicam diariamente para manter a produção leiteira em alta qualidade.



Esse tipo de iniciativa fortalece o setor e gera desenvolvimento para a nossa região”, destacou o presidente Alex Redano. Os organizadores do concurso leiteiro agradeceram ao deputado pela destinação da emenda e pelo apoio ao evento.



“Essa contribuição é fundamental para a realização do concurso e para o fortalecimento da pecuária leiteira em nossa região. Agradecemos ao presidente Alex Redano pelo compromisso com o setor agropecuário”, destacaram.



A AGROARI acontece dentro da EXPOARI, uma das maiores feiras agropecuárias da região Norte, que em 2025 completará 40 anos de história, impulsionando o agronegócio e fomentando a economia local.



Texto: Mateus Andrade | Jornalista

Foto: Mateus Andrade | Jornalista