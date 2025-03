Deputado Cirone Deiró apresenta propostas estratégicas ao governador Coronel Marcos Rocha para impulsionar o desenvolvimento dos municípios

O deputado Cirone Deiró foi recebido pelo governador Coronel Marcos Rocha para discutir propostas que visam à execução de obras estratégicas no estado, com o objetivo de impulsionar o desenvolvimento dos municípios rondonienses. Durante a audiência, Cirone reconheceu as conquistas alcançadas até agora e destacou a dedicação do governador em promover benefícios para a população. "Estas iniciativas são fundamentais para fortalecer a infraestrutura, gerar oportunidades e consolidar um futuro próspero para todos os rondonienses," afirmou o deputado.



CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO



Durante a reunião, Cirone Deiró apresentou ao governador projetos prioritários para a construção de pontes de concreto e aço em diversas localidades do estado. Segundo ele, essas são obras necessárias para os agricultores e pecuaristas que dependem das estradas rurais e rodovias para o escoamento de suas safras. Entre as propostas apresentadas, destaca-se a construção de pontes de concreto e aço para melhorar a trafegabilidade na Estrada da Figueira - sobre o Rio Riozinho – RO 133; na RO-383, antiga Linha E - sobre o Rio Riozinho; na Estrada Pacarana sobre Rio Três Cachoeiras, na RO-387; na linha 7 - sobre Rio Limão na RO-418; antiga linha 7 - sobre Rio Branco, sobre o Rio Pirarara e sobre o Rio Salgadinho na RO- 418. Além da construção de cinco galerias de concreto na linha Mato Grosso – RO- 488.



De acordo com o deputado Cirone Deiró, o governador Coronel Marcos Rocha já realizou importantes investimentos em obras de infraestrutura, especialmente na construção de pontes de concreto e aço. Ele destacou a construção da ponte sobre o Rio Ribeirão, no distrito de Pacarana, que recebeu um investimento do governo do estado de R$ 7,2 milhões e atendeu a uma reivindicação de mais de 30 anos dos moradores da região. Outro exemplo citado pelo deputado foi a construção da ponte de concreto armado e aço sobre o Rio Ararinha, na RO-495, que dá acesso à cidade de Parecis e que também contou com um investimento superior a R$ 2,7 milhões do governo do estado. “São obras que estão contribuindo para o desenvolvimento do nosso estado,” reconheceu.



PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS



No âmbito dos investimentos em infraestrutura, Cirone Deiró destacou a urgência da pavimentação de rodovias. O deputado defendeu a pavimentação da RO-418, que atravessa o perímetro urbano de Cacoal, especificamente no trecho da antiga Linha 07, atualmente designada como RO-418, que se estende por aproximadamente 2,5 km. “Devido ao intenso fluxo de veículos, incluindo caminhões que transportam a produção agrícola, a pavimentação desse trecho se torna uma urgência. A obra atende a uma demanda antiga da população local, que enfrenta sérios problemas com a poeira durante a estação seca e com a lama em períodos de chuva, impactando diretamente a qualidade de vida dos moradores e a mobilidade urbana,” justificou.



Além dessa demanda, Cirone destacou a necessidade de pavimentação da RO-383, conhecida como Linha E, que liga a BR-364 ao município de Espigão do Oeste. Ele ressaltou que essa pavimentação representa a satisfação de uma reivindicação histórica dos produtores locais. A rodovia, aberta na década de 1970, solidificou-se ao longo dos anos como sendo a única via de escoamento da produção agrícola e pecuária da região. Segundo o deputado, a melhoria na infraestrutura dessa rodovia facilitará o transporte de mercadorias, e também impulsionará o desenvolvimento econômico e a qualidade de vida das comunidades envolvidas.



Deiró explicou ao governador que a pavimentação de 3,3 km da RO-133 representa um importante avanço para os pioneiros, atendendo a uma demanda histórica dos moradores do município de Ministro Andreazza. “Essa obra promove a melhoria da infraestrutura local, proporcionando maior acessibilidade e impulsionando o desenvolvimento da comunidade", justificou. Em relação à necessidade de pavimentação de 3 km da RO-387, que marca o início do trecho ligando o município de Espigão do Oeste a Pacarana, o deputado destacou que essa obra é reivindicada pelos empresários e moradores locais. “A pavimentação atende a uma antiga reivindicação da população, que enfrenta diariamente os desafios pela intensa poeira provocada pelo grande fluxo de veículos nesse trajeto,” afirmou.



CICLOVIA CAPITAL DO CAFÉ



O deputado Cirone Deiró apresentou ao governador a urgente necessidade de construção de uma ciclovia na Rodovia do Café (RO-486), estendendo-se até a Linha 10. Cirone destacou que, devido ao intenso fluxo de veículos na BR-364, muitos ciclistas têm buscado a Rodovia do Café como uma alternativa para a prática do ciclismo. No entanto, ele alertou que “a rodovia apresenta características preocupantes: sua pista é estreita e não oferece as condições mínimas de segurança necessárias para a realização dessa atividade esportiva.”



Segundo o deputado, a implantação da ciclovia não só proporcionará maior proteção aos ciclistas, mas também incentivará a prática de um esporte saudável e sustentável. Essa iniciativa contribuirá para a qualidade de vida da população, promovendo um trânsito mais seguro e inclusivo. “É essencial que essa demanda seja atendida, visando ao respeito e à valorização de todos os usuários da via,” afirmou Cirone, enfatizando a importância de priorizar a segurança de quem utiliza as estradas.



CONSTRUÇÃO DE NOVA ESCOLA EM CACOAL



A construção de uma nova Escola Estadual no bairro Paineiras, em Cacoal, foi apresentada ao governador Coronel Marcos Rocha como uma prioridade para os moradores da localidade. O deputado Cirone Deiró destacou que a nova unidade escolar deverá ter até 12 salas de aula e, quando concluída, irá beneficiar estudantes de mais de 10 bairros da localidade. De acordo com Cirone, a iniciativa busca atender à crescente demanda por vagas, além de proporcionar um ambiente adequado para o desenvolvimento educacional das crianças. O deputado enfatizou a importância de investir na educação como forma de garantir melhores oportunidades para os jovens da comunidade e promover um futuro mais promissor para todos.



INSTALAÇÃO DO TUDO AQUI



Cirone Deiró reiterou ao governador Coronel Marcos Rocha a necessidade da instalação de uma unidade do “Tudo Aqui” em Cacoal. Segundo ele, essa iniciativa visa reunir serviços de diversos órgãos, como Sefin, Polícia Civil, Central de Atendimento à Mulher, Procon, Detran, Tribunal Regional Eleitoral, Correios e Defensoria Pública, entre outros. “O objetivo é simplificar e agilizar o acesso aos serviços públicos para os moradores de Cacoal e região,” justificou.



O deputado enfatizou que a centralização desses atendimentos em um único local proporcionará maior comodidade e eficiência à população, eliminando a necessidade de deslocamentos para diferentes endereços. Segundo Cirone, essa integração facilitará a vida dos cidadãos e melhorará a qualidade dos serviços prestados, promovendo uma administração pública mais acessível e eficaz.



COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA O DER



Para assegurar a manutenção contínua das estradas e rodovias sob responsabilidade do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Cirone Deiró apresentou ao governador Coronel Marcos Rocha a necessidade urgente de adquirir equipamentos para a residência do DER em Cacoal, especialmente voltados à manutenção das rodovias não pavimentadas. O governador Marcos Rocha classificou as propostas do deputado Cirone como relevantes e ressaltou a importância da colaboração dos deputados estaduais em sua gestão.



Segundo o governador, os parlamentares têm contribuído de forma significativa, tanto na aprovação de projetos do governo quanto na apresentação de propostas, como as que Cirone considera estratégicas para o desenvolvimento dos municípios e distritos. “Agradeço ao deputado Cirone pela parceria de trabalho, pelo seu comprometimento com os avanços que estamos conquistando e pela sua contribuição ao nos apresentar uma série de projetos que refletem as necessidades dos diversos segmentos da sociedade rondoniense. Estou encaminhando todas as propostas para análise da minha equipe e posterior inclusão no Plano de Ação do Governo,” afirmou Rocha.



Texto: Edna Okabayashi | Jornalista