Deputado Jean Mendonça denuncia falta de critérios nas fiscalizações de trânsito em municípios do interior de Rondônia

O deputado Jean Mendonça (PL) utilizou a tribuna da Assembleia Legislativa para denunciar a falta de critérios na realização de fiscalizações de trânsito pela regional do Detran de Cacoal, que abrange municípios como Ministro Andreazza, Pimenta Bueno, Espigão do Oeste, Primavera de Rondônia, São Felipe e outras localidades do interior do estado. Em um requerimento aprovado no plenário, o parlamentar questionou a realização de blitz da Lei Seca em horários comerciais, que, segundo ele, têm prejudicado o comércio e a rotina dos trabalhadores.



Jean Mendonça relatou que as blitzes têm sido realizadas em frente a estabelecimentos comerciais e em horários de grande movimentação, como no período do almoço ou no final do expediente, quando os trabalhadores estão se deslocando para suas residências. "Temos recebido denúncias de comerciantes que têm suas vendas comprometidas, porque o Detran bloqueia totalmente o trânsito para realizar essas fiscalizações em horários de grande fluxo de consumidores", alertou o deputado.



Para Mendonça, as fiscalizações deveriam ter um propósito claro e seguir critérios que garantam a segurança no trânsito, combatendo infrações que colocam vidas em risco. "No entanto, o que constatamos são abordagens desprovidas de planejamento, realizadas em horários de intenso fluxo, o que acaba prejudicando trabalhadores e comerciantes", criticou.



O parlamentar destacou ainda que é inaceitável a mobilização de mais de 20 servidores, com diárias, veículos e combustível, para realizar fiscalizações no trânsito em municípios com menos de cinco mil habitantes, onde grande parte da população é formada por agricultores. "No início do mês, quando o agricultor sai de sua propriedade de moto para ir à cidade receber o dinheiro da venda do leite e fazer compras para a família, ele é surpreendido por essas fiscalizações, muitas vezes realizadas em frente a mercados ou instituições financeiras", explicou.



Diante das denúncias de motoristas, motociclistas e comerciantes, o deputado cobrou explicações do Detran sobre a realização dessas blitzes, especialmente em horários que afetam diretamente a população. Edvaldo Soares, morador de Pimenta Bueno, reforçou que as fiscalizações têm prejudicado o comércio e a rotina dos trabalhadores. "Algo não está correto diante da intensa frequência das blitzes e, principalmente, pelos horários escolhidos, que coincidem com o deslocamento de pais de família após o trabalho", questionou.



Jean Mendonça ressaltou que não é contra as fiscalizações de trânsito, mas defende que elas sejam realizadas de forma estratégica e eficiente. "Reconheço a importância da fiscalização da Lei Seca, que deve ocorrer principalmente no período noturno, quando há maior consumo de bebidas alcoólicas associado à direção", concluiu o deputado, reforçando a necessidade de planejamento e transparência nas ações de fiscalização.





Texto: Carlos Henrique | Jornalista

Foto: Rafael Oliveira | Secom ALE/RO