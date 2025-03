Secretário da Sejucel atende convocação do deputado Marcelo Cruz

A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia realizou nesta terça-feira (11), uma Comissão Geral para ouvir o secretário interino da Secretaria de Juventude, Cultura, Esporte e Lazer de Rondônia (Sejucel) Paulo Ígor Ferreira de Almeida. A inciativa da convocação do titular da pasta partiu do deputado estadual Marcelo Cruz (PRTB).



No início da reunião, que contou com a participação de vários atletas e dirigentes esportivos de diversas modalidades foi apresentado um vídeo, onde atletas rondonienses falavam das dificuldades em se manterem nos esportes e participar em competições nacionais. Muitos tiveram que sair de Rondônia por falta de estrutura para treinamentos e apoios.



O atleta de Jiu-Jitsu, Edson Luan de 19 anos, contou que treina há sete anos na modalidade e que para garantir participação em competições faz diárias em restaurantes nos finais de semana. Ele relatou que outros atletas também são obrigados a procurar outras formas de ganhar dinheiro para poder competir representando o estado. “A maior dificuldade é que não temos apoio em Rondônia para o esporte. Cada vez mais, vemos atletas de jiu-jítsu, judô e de outras modalidades nos sinais de trânsito vendendo água, paçoca e doces. Cada apoio que nos dão é bem-vindo”, declarou.



O deputado Marcelo Cruz, que comandou o encontro do secretário com os representantes dos esportes em Rondônia, passou a palavra ao presidente do Porto Velho-Gazin Esporte Clube, Jedson Lobo, que frisou o esquecimento do futebol em Rondônia há décadas. Ele apresentou uma série de slides comparando o futebol rondoniense com o de outros estados brasileiros. Um desses exemplos, citado por Jedson, foi o estádio Aluízio Ferreira.



“O estádio tem a menor capacidade de público entre todas as capitais do Brasil. Com apenas 2.700 lugares, não atende aos requisitos mínimos da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Isso o impede de sediar competições importantes. Um exemplo, para ter Copa do Brasil, hoje, em Rondônia, ele precisa de uma capacidade exigida pela CBF, de quatro mil lugares. Não conseguimos atender nem ao mínimo exigido pela Confederação”, ressaltou.



O secretário da Sejucel foi convidado para responder as afirmações do presidente do Porto Velho-Gazin Esporte Clube. Ao falar, ele lembrou que está à frente da pasta há quatro meses e que uma solução para os problemas apresentados em relação ao futebol em Rondônia, é a implementação de políticas públicas.



“Para fazer política pública séria e que tenha resultado, nós estamos fazendo o diagnóstico, com a revisão do nosso Plano Plurianual para que possamos ver os programas que estão sendo desenvolvidos pela secretaria”, declarou o secretário.Paulo Igor também falou sobre os investimentos em infraestrutura nos locais de práticas esportivas em Rondônia. Ele relatou que o estádio Aluísio Ferreira, em Porto Velho, irá passar por uma reforma para atender as exigências da CBF com a ordem de serviço sendo emitida até setembro desse ano.



Quando à questão da infraestrutura nos Centro de Esporte e Lazer (Cedel), em Porto Velho, o secretário afirmou que a Sejucel contratou uma empresa para a modernização desse espaço. O trabalho, segundo ele, começou no estádio Aluízio Ferreira, passou para o Ginásio Claúdio Coutinho, depois vai para o Complexo do Deroche. Em seguida, atenderá os Cedels.



Ao final, o secretário agradeceu o encontro e disse que foi uma oportunidade, para que as reinvindicações dos atletas possam ser incluídas no PPA da Sejucel. O deputado Marcelo Cruz classificou o encontro muito importante, e pediu um olhar diferenciado para o esporte em Rondônia. Agradeceu a presença do secretário, bem como dos atletas e familiares, que lotaram a galeria da Casa de Leis.





