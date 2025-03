Deputado Pedro Fernandes entrega implementos agrícolas para fortalecer a produção rural em Monte Negro

O deputado estadual Pedro Fernandes (PRD) destinou R$ 50 mil em emenda parlamentar para a aquisição de implementos agrícolas, que irão beneficiar produtores da Associação dos Produtores Rurais do Assentamento Élcio Machado (Aspraem), em Monte Negro. O investimento tem como objetivo fortalecer a agricultura familiar, garantindo mais produtividade e melhores condições de trabalho no campo.



Durante a entrega, o deputado destacou a importância de incentivar os pequenos produtores, que são essenciais para a economia local. “Garantir acesso a equipamentos modernos é fundamental para impulsionar a produção e melhorar a qualidade de vida no campo. Essa é mais uma conquista para os agricultores de Monte Negro”, afirmou Pedro Fernandes.



O evento contou com a presença do prefeito Ivair Fernandes, do vice-prefeito Vando Ronconi, da presidente da Aspraem Adriana Teles, do vereador Joaquim Sereno – responsável pela solicitação do recurso – e demais lideranças locais. O prefeito ressaltou a parceria com o deputado e o impacto positivo do investimento. “Pedro Fernandes tem sido um grande parceiro do nosso município, sempre trazendo recursos importantes para diversas áreas. Essa entrega reforça seu compromisso com a agricultura e com o desenvolvimento da nossa cidade”, declarou Ivair Fernandes.



A presidente da Aspraem também comemorou a chegada dos implementos, que incluem carreta agrícola, pulverizadores e um motocultivador. “Esse apoio faz toda a diferença para os nossos produtores, que agora terão mais estrutura para trabalhar. Agradecemos ao deputado por sempre atender nossas demandas”, disse Adriana Teles.



Em nome da presidente Adriana, o deputado Pedro parabenizou todas as mulheres pela passagem do Dia das Mulheres. “Neste Dia Internacional das Mulheres, em nome da presidente Adriana, homenageamos a todas mulheres, que, com muita honra e perseverança ocupam lugares especiais nas mais variadas áreas”.



Pedro Fernandes reafirmou seu compromisso com a valorização da agricultura familiar e garantiu que seguirá buscando novos investimentos para o setor. “O agricultor precisa de apoio, e nosso mandato está à disposição para garantir que mais recursos cheguem ao campo, fortalecendo nossa produção e nossa economia”, concluiu o deputado.





Texto: Ivan Lara/ Jornalista

Foto: Assessoria