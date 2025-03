Nova Dimensão recebe 2ª etapa do Regional Norte de Motocross com emenda de R$ 100 mil da deputada Dra. Taíssa

O distrito de Nova Dimensão, localizado no município de Nova Mamoré, será palco da 2ª etapa do Regional Norte de Motocross, que acontecerá nos dias 15 e 16 de março. Para garantir a realização do evento e incentivar a prática esportiva na região, a deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) destinou uma emenda parlamentar de R$ 100 mil reais.



A competição é resultado de uma parceria entre a Liga Independente de Motocross do Estado de Rondônia (Limero), a deputada estadual Dra. Taíssa, o Governo do Estado de Rondônia e a Prefeitura de Nova Mamoré. O evento promete reunir pilotos de várias cidades e atrair um grande público, fomentando o esporte e o turismo local.



A deputada destacou a importância do apoio ao motocross para o desenvolvimento esportivo e econômico da região. “O esporte tem o poder de transformar vidas e movimentar a economia local. Estamos investindo para que os atletas tenham a estrutura necessária para competir e para que a população tenha acesso a grandes eventos como esse”, afirmou a parlamentar.



O Regional Norte de Motocross é uma das competições mais tradicionais da modalidade em Rondônia e vem ganhando cada vez mais visibilidade. Com o apoio das autoridades e o envolvimento da comunidade, a expectativa é de que a etapa de Nova Dimensão seja um sucesso.



A entrada para o evento será gratuita, e os organizadores garantem uma programação repleta de adrenalina e emoção para os amantes do motocross.









Texto: Luis Gustavo / Jornalista

Foto: Divulgação.