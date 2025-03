Deputada Cláudia de Jesus reforça articulação por moradias em Rondônia

Brasília – Em agenda no Ministério das Cidades, a deputada estadual Cláudia de Jesus (PT-RO) tratou sobre a ampliação de moradias populares em Rondônia e levantou informações sobre o andamento de projetos habitacionais em Ji-Paraná e Cacoal. Segundo a parlamentar, a prioridade é garantir que as unidades habitacionais sejam entregues com infraestrutura adequada para os moradores.



"Não basta apenas entregar apartamentos, é preciso garantir escolas, creches e demais serviços essenciais para que essas famílias tenham qualidade de vida", afirmou a deputada.



A reunião confirmou que a prefeitura de Ji-Paraná já está em tratativas com o Ministério das Cidades para viabilizar a entrega dos 1.456 apartamentos do programa habitacional. Em Cacoal, as obras estão em fase final, aguardando vistoria e sinalização da Caixa Econômica Federal (CEF) para a entrega das 300 unidades habitacionais.



"Ficamos mais de quatro anos sem avanços na habitação em Rondônia. Obras ficaram paradas e se deteriorando. Com a retomada dos investimentos pelo Governo Federal, esses projetos estão saindo do papel e se tornando realidade", falou a deputada.



Mais moradias



A parlamentar também reforçou a importância da participação das prefeituras nos novos editais que serão lançados para o estado. "O Governo Federal abrirá em breve novas chamadas para moradias em Rondônia. É fundamental que os prefeitos fiquem atentos e façam as inscrições para ampliar o atendimento à população", alertou.



Cláudia de Jesus celebrou os avanços e reafirmou o compromisso de seu mandato com a política habitacional no estado. "Seguiremos atuando para garantir moradia digna para nossa população. Esse é um direito fundamental e estamos trabalhando para que mais famílias tenham acesso a esse benefício", concluiu.





Texto: Francisco Costa/ Jornalista

Foto: Assessoria