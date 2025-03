Servidores da Assembleia Legislativa vão escolher logomarca da Escola do Legislativo

Uma reunião envolvendo titulares e representantes das secretarias, diretorias de departamentos e superintendências da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) foi realizada na manhã desta terça-feira, (11) na Secretaria Geral, para definir os critérios do concurso que vai escolher a logomarca da Escola do Legislativo. O encontro foi uma oportunidade para discutir a importância da participação dos servidores no processo de escolha da nova logomarca, reforçando o compromisso da Escola do Legislativo com a transparência e a inclusão.



Capitaneada pelo diretor geral da escola, Welys Assis e pelo Secretário Geral Arildo Lopes, a reunião definiu a participação de cada pasta na organização e divulgação do evento. Durante o encontro, que teve a participação do Superintendente de Tecnologia da Informação, James Melo, ficou definida a criação de um programa a ser instalado no Portal da Assembleia, que será utilizado por cada um dos 2.254 servidores para votar na escolha da identidade visual da Escola, durante uma semana.



Foto: Reprodução/ALE-RO



O anúncio da logomarca escolhida pelos servidores e a premiação vão acontecer durante cerimônia a ser realizada no dia 19 de março, no auditório Amizael Gomes da Silva. O evento vai contar com a presença do presidente da Assembleia Legislativa Alex Redano e dos demais parlamentares.



Ao apresentar um panorama do processo de escolha da nova logomarca da Escola do Legislativo, Welys Assis agradeceu o apoio recebido da presidência para a realização do evento, à dedicação dos servidores que não medem esforços para o sucesso da escola e o apoio de todos os departamentos e secretarias da casa, não só para o evento das logomarcas, mas para todos os eventos e cursos que são organizados pela Escola do Legislativo. “Quero agradecer ao presidente Alex Redano pela confiança e pelo apoio ao nosso projeto para a Escola do Legislativo, a todos os servidores pela dedicação e compromisso de fazer uma escola cada vez mais atuante e presente”, disse Welys.



A votação para a escolha da nova logomarca da Escola do Legislativo começa nesta quarta-feira, 12. Serão apresentadas quatro opções. A arte escolhida será utilizada em todos os documentos oficiais da escola, marcando uma nova etapa, num processo participativo e colaborativo.

Texto: Jocenir Sérgio Santanna / Jornalista

Foto: Ednei Carvalho / Secom/Ale/RO