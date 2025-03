Presidente Alex Redano solicita limpeza e manutenção do Espaço Alternativo de Porto Velho

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos), apresentou uma indicação ao Poder Executivo, com extensão à Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp/RO), solicitando a limpeza da vegetação e a realização de manutenção no Espaço Alternativo de Porto Velho.



A solicitação tem como objetivo garantir a segurança e o bem-estar dos frequentadores do local, que é um dos principais pontos de lazer e prática esportiva da capital rondoniense. Segundo o parlamentar, chegou ao seu conhecimento que a área está com um volume considerável de vegetação acumulada, o que compromete a trafegabilidade e a segurança dos pedestres.



Foto: Reprodução/ALE-RO



“O Espaço Alternativo é um ambiente de grande circulação de pessoas, especialmente famílias e esportistas. A falta de manutenção adequada pode gerar riscos aos frequentadores, além de comprometer a beleza e a funcionalidade do espaço”, destacou Alex Redano. Diante disso, o presidente da Assembleia reforçou a necessidade urgente de intervenção do governo estadual para que o local receba os cuidados necessários.



Foto: Reprodução/ALE-RO



A indicação foi encaminhada à Seosp/RO, que será responsável por avaliar e providenciar as ações cabíveis. A expectativa é que, com a execução dos serviços de limpeza e manutenção, o Espaço Alternativo continue a ser um local seguro, agradável e bem estruturado para atender à população de Porto Velho.



Texto: Mateus Andrade / Jornalista

Foto: Assessoria Parlamento