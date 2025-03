Emenda do deputado Delegado Lucas garante drone à Polícia Civil

A Polícia Civil de Ariquemes recebeu um drone, na última semana, para auxiliar as ações de combate à criminalidade. A aeronave não tripulada foi adquirida por meio de emenda parlamentar do deputado Delegado Lucas (PP), no valor de R$ 60 mil.



De acordo com o Delegado Regional de Ariquemes, Ricardo Rodrigues, a demanda pelo drone partiu dos próprios policiais civis, que identificaram a necessidade do equipamento para otimizar o monitoramento de áreas de difícil acesso e aprimorar o combate à criminalidade. "Esse drone representa um grande avanço para nossas operações, pois permitirá uma vigilância mais precisa e eficaz, além de contribuir para a segurança dos agentes em campo", destacou.



Para o deputado estadual Delegado Lucas, investir em tecnologia para fortalecer a segurança pública é sempre importante. Com o novo equipamento, a expectativa é de que a Polícia Civil possa atuar de forma mais estratégica em investigações, operações de inteligência e monitoramento, contribuindo para a redução dos índices de crimes e garantindo maior segurança para a população de Ariquemes.



“Nosso compromisso é garantir melhores condições de trabalho para as forças policiais, proporcionando equipamentos que auxiliem no enfrentamento da criminalidade. O drone, que foi comprado com emenda de R$ 60 mil do nosso mandato, é uma ferramenta essencial, que já vem sendo utilizada com sucesso por diversas corporações do país, e agora também estará à disposição da Polícia Civil de Ariquemes”, afirmou. Investimento na segurança pública



Em dois anos de mandato, o deputado Delegado Lucas já investiu R$ 4 milhões nas forças policiais do estado. Até o mês de fevereiro deste ano, foram destinados R$ 1,6 milhão para a Polícia Militar (PM), R$ 1,2 milhão para a Polícia Civil, R$ 800 mil para o Corpo de Bombeiros e R$ 300 mil para a Secretaria de Justiça (Sejus).



Os recursos foram aplicados para diversas finalidades, desde a realização de operações policiais, até a compra de armamento. Os destaques estão no investimento de R$ 250 mil para a aquisição de um cofre destinado ao 9° Batalhão da Polícia Militar, em Porto Velho, e R$ 300 mil na compra de mais de 25 fuzis para o 7° Batalhão da PM de Ariquemes.



Já a Polícia Civil do estado teve outros investimentos, como os R$ 202 mil para a compra de fuzis e outros R$ 300 mil para aquisição de pistolas. Está em andamento, também, mais R$ 300 mil de pistola para PM e R$ 240 mil para compra de pistolas para a corporação.



Texto: Jônatas Boni | Assessoria Parlamentar

Foto: Fernando Mendes | Assessoria parlamentar