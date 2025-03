Deputado Ezequiel Neiva critica longas filas e desorganização na logística portuária de Porto Velho

O deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) fez duras críticas nesta terça-feira (11) às longas filas enfrentadas pelos caminhoneiros, especialmente no período de colheita, e à falta de organização nos processos logísticos nos portos do estado. O discurso foi feito durante a sessão ordinária, no plenário Lúcia Tereza dos Santos, da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero).



O parlamentar destacou que a situação está prejudicando diretamente os produtores rurais de Rondônia, que são essenciais para o crescimento da economia local. "Nosso estado tem se destacado como uma potência agrícola, mas a logística está comprometendo o ritmo da nossa produção. Estamos enfrentando filas imensas de caminhões, especialmente nesse período de colheita, o que está afetando diretamente o produtor rural. No município de Candeias do Jamari, temos mais de 1.100 caminhões estacionados, aguardando para descarregar suas cargas. Um cenário desolador", relatou o deputado.



Para o parlamentar, o cenário é resultado de uma grave falta de organização e transparência no processo de triagem nos postos, onde, segundo ele, a empresa Amaggi tem se beneficiado de um sistema desigual, o qual não tem utilizado um sistema ordenado e justo para todos os caminhões. "Se houvesse uma fila organizada, onde os caminhões fossem atendidos conforme a ordem de chegada, a situação seria muito mais fácil de ser resolvida. Mas o que vemos é o oposto. A Amaggi, que tem a concessão do porto público, dá preferência aos seus próprios caminhões ou aos de contratados, deixando os outros caminhões aguardando por dias", destacou o deputado.



Ezequiel Neiva ainda ressaltou o impacto dessa falta de organização nos produtores de Rondônia, que acabam arcando com prejuízos enormes devido à espera prolongada. "O produtor de Rondônia, que com muito esforço colheu sua produção, fica à mercê desse sistema que não funciona. Ele espera por dias, muitas vezes de três a cinco, sem saber se o seu produto será descarregado a tempo, o que gera um custo altíssimo para ele. E quem paga a conta? O produtor, que, ao invés de ser beneficiado por um sistema eficiente, acaba tendo que arcar com prejuízos", desabafou.



O deputado também fez questão de destacar a capacidade ociosa do porto da Amaggi, que não está sendo plenamente utilizada, prejudicando a livre concorrência e o desenvolvimento econômico do estado. "A Amaggi tem a concessão para movimentar até 2,4 milhões de toneladas por ano, mas movimenta apenas cerca de 400 a 500 mil toneladas. Ou seja, a maior parte da sua capacidade está ociosa, bloqueando o acesso de outras empresas ao porto e prejudicando os produtores de Rondônia", explicou Neiva.



O deputado estadual Ezequiel Neiva pediu uma ação imediata para corrigir essa situação, garantindo que todos os produtores de Rondônia tenham acesso justo e eficiente ao porto, sem serem prejudicados por filas intermináveis e custos extras. "Não podemos mais aceitar que o produtor de Rondônia seja colocado em segundo plano. Precisamos garantir que a Amaggi cumpra o que foi acordado e respeite a capacidade do porto, permitindo que todos os produtores possam entregar suas produções de forma justa", enfatizou.



Ao final, o deputado estadual Ezequiel Neiva concluiu seu discurso com um apelo aos seus colegas da Assembleia Legislativa, pedindo o apoio necessário para que o problema seja resolvido de forma urgente, para garantir o futuro econômico de Rondônia. "É hora de questionarmos essa situação e tomarmos as medidas necessárias para garantir um sistema justo e eficiente para os nossos produtores", encerrou.



Texto: Alexandre Almeida I Jornalista

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO