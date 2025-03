Santa Catarina exporta 328,6 mil toneladas de carnes no primeiro bimestre de 2025 e bate recorde histórico

Foto: Cristiano Estrela / Arquivo / Secom

O setor de carnes de Santa Catarina registrou um desempenho excepcional nas exportações no primeiro bimestre de 2025, alcançando recordes históricos tanto em volume quanto em receitas. Nos dois primeiros meses do ano, o estado exportou 328,6 mil toneladas de carnes que incluem frangos, suínos, perus, patos e marrecos, bovinos, entre outras, gerando receitas de US$ 698 milhões. O resultado supera os melhores índices da série histórica iniciada em 1997, levando em consideração os meses de janeiro e fevereiro. As altas de carnes foram de 8,3% no volume e 16,8% na receita, na comparação com o mesmo período de 2024.

“Toda a nossa cadeia produtiva tem compromisso com a qualidade. Desde o pequeno produtor preocupado com o seu rebanho, o Estado que incentiva, apoia e fiscaliza toda a cadeia produtiva, portos para escoar a produção. E o resultado é esse. Nossas carnes conquistando cada vez mais os mercados mais exigentes do mundo”, destacou o governador Jorginho Mello.

“Esse desempenho recorde confirma a força do estado no mercado internacional e reforça as projeções favoráveis para o setor de carnes catarinense, com perspectivas de crescimento ao longo do ano. Reflete a competitividade e qualidade das carnes produzidas no estado, consolidando Santa Catarina como um dos maiores e mais importantes players do mercado global de carnes”, afirma o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Carlos Chiodini.

Os números são divulgados pelo Ministério da Economia e sistematizados pelo Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola (Epagri/Cepa).

Carne de frango

As exportações de carne de frango catarinense atingiram 200,9 mil toneladas, com receitas de US$ 397,8 milhões. O crescimento foi de 9,8% em volume e 16,4% em receita em relação ao mesmo período de 2024. Em termos de receita é o melhor desempenho registrado para o primeiro bimestre de toda a história. O estado foi responsável por 22,6% da quantidade e 23,9% das receitas geradas pelas exportações brasileiras de carne de frango em 2025.

Os principais destinos da carne de frango catarinense nos dois primeiros meses do ano foram os países Baixos, Arábia Saudita, China e Japão, que juntos responderam por 44,6% dos embarques. A China foi destaque, com crescimento de 35,3% nas importações de carne de frango e 48,1% em receita.

Carne suína

A carne suína também teve um desempenho recorde, com 117,3 mil toneladas exportadas e US$ 279,6 milhões em receitas. As altas foram de 8,9% em volume e 18,4% em receita frente ao 1º bimestre de 2024. Santa Catarina foi responsável por 55,5% da quantidade e 55,7% das receitas das exportações brasileiras de carne suína neste período.

Os principais destinos da carne suína catarinense no primeiro bimestre foram China (21,4% das receitas), Japão (21,2%) e Filipinas (20,5%). Todos esses países registraram variações positivas na comparação com o ano passado, em especial o Japão, que ampliou em 73% a quantidade adquirida e em 86,9% as receitas.

