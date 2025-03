Eyder Brasil defende plano de carreira igualitário para todos os profissionais da saúde

Durante a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), o deputado estadual Eyder Brasil (PL) recebeu a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde no Estado de Rondônia (SINDSAÚDE), Célia Campos, e membros da diretoria do sindicato para tratar de uma preocupação urgente da categoria. O motivo da reunião foi a recente publicação de uma portaria que prevê a criação de um plano de carreira apenas para médicos, excluindo os demais profissionais da saúde.



A medida gerou indignação entre os trabalhadores do setor, pois vai contra a Lei Orgânica do SUS (Lei 8.080/1990), que determina que o plano de cargos e salários deve contemplar todas as categorias da saúde. O SINDSAÚDE solicitou apoio do parlamentar para garantir que o direito dos demais servidores seja respeitado.



Célia Campos criticou a falta de diálogo e destacou que a decisão ignora profissionais essenciais para o funcionamento do sistema de saúde. “Não podemos aceitar que apenas uma categoria seja beneficiada, enquanto enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, farmacêuticos, biomédicos e tantos outros continuem sem valorização. O SUS é feito por todos nós, e a lei precisa ser cumprida”, afirmou.



Eyder Brasil reafirmou seu compromisso com os servidores da saúde e destacou que vai cobrar que a SESAU reavalie a medida.



“Saúde não se faz sozinho. É um trabalho em equipe. Desde o meu primeiro mandato, estive ao lado dos servidores públicos da saúde, e essa luta não será diferente. O compromisso assumido era que essa discussão passaria pela Comissão de Saúde da ALE-RO, e é isso que vamos exigir. Nenhum profissional pode ser deixado para trás!", declarou o deputado.



A mobilização agora segue para garantir que a Secretaria de Estado da Saúde (SESAU) construa um plano de carreira justo e abrangente, que reconheça o trabalho de todos os profissionais que atuam no atendimento à população rondoniense.



Texto: Débora Moutinho Grécia | Jornalista

Foto: Rodrigo Goes | Assessoria parlamentar