Deputada Dra. Taíssa comemora o nascimento do primeiro bebê no Hospital Regional de Guajará-Mirim

Em um momento histórico para a saúde de Guajará-Mirim, a deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos), compartilhou em suas redes sociais a emocionante notícia do nascimento do primeiro bebê no recém-inaugurado Hospital Regional Dr. Júlio Pérez. O dia 9 de março, marcou a chegada da pequena Emily Vitória Fernandes de Moraes, que veio ao mundo através de uma cesariana. O nascimento simboliza uma nova fase para o município, trazendo esperança para a população local.



A inauguração do hospital, que ocorreu no dia 8 de março, foi uma conquista aguardada por muitos anos. Dra. Taíssa destacou em sua publicação a importância desse feito, ressaltando que a ativação da unidade de saúde representa a realização de um sonho pelo qual a população lutou incansavelmente. A parlamentar expressou gratidão ao governador Coronel Marcos Rocha, que teve papel fundamental na concretização desse projeto, tirando-o do papel e transformando-o em um hospital que salva vidas.



O novo hospital é um marco para a saúde pública em Guajará-Mirim, garantindo atendimento de qualidade às mães e bebês da região. Segundo Dra. Taíssa, este é apenas o começo, e ela reafirmou seu compromisso em continuar trabalhando para que o sistema de saúde local avance cada vez mais.



Texto: Rosa Rodrigues / Jornalista

Foto: Divulgação