Deputado Delegado Camargo solicita recapeamento asfáltico da RO-473, entre Teixeirópolis e Urupá

Por meio da Indicação nº 11684/2025, o deputado estadual Delegado Camargo solicitou ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes de Rondônia (DER-RO) a realização do recapeamento asfáltico na RO-473, conhecida como Linha 31, no trecho que liga os municípios de Teixeirópolis a Urupá.



A solicitação foi motivada por relatos de condutores, que apontam as precárias condições da rodovia, comprometendo a segurança e a mobilidade na região. A falta de manutenção tem agravado a deterioração do asfalto, aumentando o risco de acidentes e dificultando o tráfego de veículos.



Segundo o deputado, a pavimentação asfáltica é essencial para garantir segurança, durabilidade e melhor trafegabilidade, sendo uma solução eficaz para a recuperação de rodovias. “O direito de ir e vir deve ser garantido a todos os cidadãos, e uma rodovia em condições precárias compromete não apenas a mobilidade, mas também a segurança de quem transita diariamente pelo trecho. O recapeamento da RO-473 é uma necessidade urgente, e estamos cobrando providências para que essa melhoria seja realizada o quanto antes”, afirmou Delegado Camargo.



Além de garantir mais segurança, a recuperação da rodovia também contribuirá para o desenvolvimento econômico da região, facilitando o escoamento da produção agrícola e o transporte de mercadorias. O parlamentar reafirma seu compromisso em buscar soluções concretas para melhorar a infraestrutura viária do estado, assegurando que a população tenha acesso a estradas mais seguras e adequadas.



Texto: Welik Soares | Jornalista

Foto: Secom ALE/RO