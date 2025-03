Cirone anuncia mais R$ 1,6 milhão para São Miguel do Guaporé

O município de São Miguel do Guaporé vai receber mais R$ 1,6 milhão, viabilizados pelo deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil), para investir na área da saúde. Durante visita ao município, na última sexta-feira (7), Cirone se reuniu com o vereador Marcos Miguel e com o prefeito Edilson Crispin, para confirmar a viabilização do recurso e discutir outras necessidades da população local.



Acompanhado pelo vereador Marcos Miguel, o deputado participou de várias reuniões no município. Ele fez o compromisso de buscar soluções para diversos problemas enfrentados pela população, inclusive na área da saúde. “Vamos assegurar recursos para que a Prefeitura aprimore cada vez mais o atendimento oferecido na área da saúde, para que as pessoas possam ser atendidas aqui, perto de casa e junto de suas famílias”, disse.



O vereador Marcos Miguel afirmou que o apoio de Cirone Deiró vai contribuir de forma decisiva, para que as necessidades da população de São Miguel sejam atendidas. “Esses recursos que serão direcionados para a área da saúde, já são resultado da recente visita que fizemos ao gabinete do deputado, em Porto Velho”, afirmou.



Entre os recursos assegurados por Cirone Deiró, que contemplam o município de São Miguel, estão a aquisição de um secador rotativo de café, para a Associação dos Agricultores da Linha 98, uma máquina de café para a Associação Nova Aliança e de um secador rotativo para a Associação dos Produtores Rurais do Leite Bom Futuro. O deputado também viabilizou a entrega de kits de carteiras escolares para o município, assegurou recursos para a realização da exposição agropecuária da cidade e para a aquisição de pistolas automáticas para a Polícia Militar.



Texto: Eli Batista / Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar