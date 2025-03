Comissão de Meio Ambiente receberá gestores estaduais para debater zoneamento em Rondônia

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) receberá, na próxima semana, gestores estaduais para discutir as atualizações sobre o Zoneamento Socioeconômico e Ecológico do Estado de Rondônia (ZSEE). A confirmação foi feita pelo deputado Ismael Crispin (MDB), nesta terça-feira (11), durante a 19ª reunião ordinária da comissão.



O encontro contará com a presença do secretário de Estado da Agricultura (Seagri), Luiz Paulo da Silva Batista, do secretário de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), Marco Antônio Ribeiro de Menezes Lagos, do diretor-presidente da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril (Idaron), Luciano Brandão, e do presidente da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), Júlio Cesar Rocha Peres.



O ZSEE é um instrumento necessário para orientar o planejamento, a gestão e as decisões do Poder Público, do setor privado e da sociedade quanto ao uso e ocupação do território. As discussões buscam normativas para equilibrar o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental, considerando as potencialidades e limitações dos meios físico, biótico e socioeconômico, sempre com foco na sustentabilidade.



O zoneamento ambiental também tem como objetivo proteger recursos naturais e bens de uso comum da população, evitando sua degradação e exploração indevida.



Durante a reunião, o presidente da comissão, deputado Ismael Crispin, destacou a importância da participação dos parlamentares estaduais nas discussões sobre o tema e solicitou à deputada Dra. Taíssa (Podemos), presidente da Comissão de Habitação e Assuntos Municipais, a cessão do horário regimental de sua comissão para permitir um debate mais amplo sobre o tema.



Já o deputado Lucas Torres (PP) reforçou que o debate sobre o zoneamento está atrasado e que a participação da Assembleia Legislativa de Rondônia é indispensável para garantir que as diretrizes sejam discutidas de forma transparente e democrática. O deputado Eyder Brasil (PL) endossou a necessidade da presença do Parlamento.



Participando como convidada, a deputada Gislaine Lebrinha (União Brasil) reforçou a importância da pauta para definições sobre o futuro econômico e ambiental de Rondônia.



A próxima reunião ordinária da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável está agendada para o dia 18 de março.



Integram a comissão o presidente Ismael Crispin e os membros titulares Dra. Taíssa, Jean Oliveira (MDB), Luizinho Goebel (Podemos) e Eyder Brasil. Os suplentes são Laerte Gomes (PSD) e Lucas Torres (PP). As reuniões ocorrem todas as terças-feiras, às 9h, no Plenarinho 1.

Texto: Ivanete Damasceno | Jornalista Secom ALE/RO

Fotos: Ednei Carvalho | Fotógrafo Secom ALE/RO