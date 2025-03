“Este é o verdadeiro recurso do povo voltando para o povo”, destaca Dra. Taíssa na inauguração do Hospital Regional de Guajará-Mirim

No último sábado, 8 de março de 2025, Guajará-Mirim celebrou uma conquista histórica: a inauguração do tão aguardado Hospital Regional Doutor Júlio Pérez Antelo. O evento foi marcado por emoção e gratidão, simbolizando uma nova era para a saúde do município. Autoridades locais, lideranças estaduais e membros da população se reuniram para testemunhar esse marco, que promete trazer dignidade e acesso à saúde para milhares de pessoas.



Em seu discurso durante a cerimônia, a deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) não conteve a emoção ao agradecer a todos que tornaram o projeto uma realidade. “Hoje é um dia para entrar para a história de Guajará-Mirim! A inauguração deste hospital representa uma transformação na saúde da nossa cidade e um marco de respeito e dignidade para a nossa população”, disse ela, visivelmente emocionada.



Dra. Taíssa relembrou os anos de luta para que o hospital fosse concretizado, destacando a importância de garantir mais estrutura e atendimento para quem mais precisa. Ela fez um agradecimento especial ao governador Coronel Marcos Rocha, afirmando: “Meu profundo reconhecimento ao governador Marcos Rocha, que fez dessa conquista uma realidade. Sem sua sensibilidade e determinação, esse sonho não teria saído do papel.”



A deputada também reservou palavras de gratidão para a equipe da Secretaria de Estado da Saúde (SESAU), reconhecendo o trabalho incansável de todos que se dedicaram ao projeto. “A equipe da SESAU, sob a liderança do secretário, foi incansável. Vocês não mediram esforços para entregar essa obra essencial. Esse é o verdadeiro significado de recurso do povo voltando para o povo”, disse.



O Hospital Regional de Guajará-Mirim é a prova de que o compromisso e o trabalho sério podem transformar vidas. Com a inauguração, o município passa a contar com uma estrutura moderna e equipada para atender a população, oferecendo mais dignidade e acesso à saúde de qualidade. Este é apenas o começo de uma nova fase para Guajará-Mirim, marcada pelo avanço e pela esperança de um futuro melhor.



A cerimônia contou ainda com a presença de profissionais de saúde e representantes de diversos segmentos, que celebraram a abertura da unidade hospitalar como um importante legado para a cidade e para toda a região. “Guajará-Mirim nunca esquecerá esse dia. Estamos apenas começando, e continuaremos firmes na luta para que a saúde em nosso município avance cada vez mais”, concluiu Dra. Taíssa, sob aplausos calorosos da multidão.



O Hospital Regional Doutor Júlio Pérez Antelo representa mais do que uma nova unidade de saúde; ele é um símbolo de resiliência, compromisso e esperança para Guajará-Mirim.



Texto: Rosa Rodrigues / Jornalista

Foto: Secom Ale/RO