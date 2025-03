Deputado Alan Queiroz solicita a contratação de militares para reforçar o efetivo policial no Colégio Tiradentes, em Alta Floresta do Oeste

O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) solicitou ao governo de Rondônia, em extenso à Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e cidadania (Sesdec), que faça a contratação de militares da reserva remunerada para reforçar o efetivo policial no Colégio Tiradentes da Polícia Militar (CTPM XI), no município de Alta Floresta do Oeste. Tal solicitação é uma demanda encaminhada pelo assessor Alex Rocha, que se faz importante para garantir mais segurança aos estudantes e para quem frequenta o local regularmente.



O Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Rondônia (CPTM) de Porto Velho, tendo como princípios basilares a ordem e a disciplina com base no regimento interno próprio e projeto político-pedagógico diferenciado modelo paramilitar, se transformou no mais importante modelo de ensino aplicado na escola pública em Rondônia, com os melhores resultados e destaque nas avaliações do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), onde desponta em primeiro lugar entre as escolas públicas em Rondônia.



Em face desses indicadores, o Governo de Rondônia desde o ano de 2017 resolveu expandir o Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Rondônia (CPTM) para os municípios do interior, a exemplo do município de Alta Floresta D'Oeste. Contudo, existe a necessidade de suprir a carência de servidores militares na referida unidade militar educacional.



O parlamentar enfatiza que a segurança dos estudantes deve ser prioridade. “A segurança dos nossos estudantes deve ser uma prioridade, e é com esse compromisso que solicitei ao governo de Rondônia a contratação de militares para reforçar o efetivo policial no Colégio Tiradentes da Polícia Militar em Alta Floresta do Oeste. Essa medida visa proporcionar um ambiente mais seguro e tranquilo para alunos, professores e todos os que frequentam a instituição, garantindo que possam desempenhar suas atividades educacionais sem preocupações”, disse.



É importante salientar que, a presente solicitação é uma demanda da Comissão de Servidores da referida escola, devido a carência de policiais militares para compor o corpo técnico do CTPM para realizar o trabalho administrativo, monitoramento de alunos, formação cívica e vigilância patrimonial predial.



Texto: Jorge Fernando | Jornalista

Foto: Jeferson Mota | Assessoria Parlamentar