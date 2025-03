Ezequiel Neiva reforça pecuária de Theobroma com aquisição de caminhão

O deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) anunciou a liberação de um investimento de aproximadamente R$ 509 mil para a compra de um caminhão 3/4, que será destinado à Associação dos Produtores de Leite (Aproleite), localizada no distrito de Palmares, em Theobroma. O recurso foi liberado no dia 3 de janeiro deste ano com o intuito de atender à crescente demanda da pecuária leiteira da região.



A aquisição do veículo tem o objetivo de fortalecer a logística dos produtores de leite, permitindo o transporte mais eficiente dos produtos e facilitando a comercialização da produção da agricultura familiar local. Esta ação foi atendida a partir de uma solicitação do vereador Zé Barros Júnior (PL), que tem se dedicado ao desenvolvimento do setor agrícola no município.



O deputado estadual Ezequiel Neiva destacou os benefícios diretos que o caminhão trará aos produtores da região. "Este investimento é fundamental para fomentar a produção, melhorar a logística e proporcionar maior rendimento ao meio rural. Ao mesmo tempo, ele promove o desenvolvimento da região. Reforço, com isso, meu compromisso com o homem do campo, pois sei que é por meio dele que o alimento chega à nossa mesa", afirmou o parlamentar.



O suplente de deputado federal, Wiveslando Neiva (União Brasil), também comentou sobre a importância da ação, destacando que ela reflete o apoio contínuo ao fortalecimento da economia rural. "Este é mais um compromisso do deputado Ezequiel Neiva, que conta com o apoio do nosso governador, coronel Marcos Rocha (União Brasil). Juntos, estamos contribuindo para gerar emprego e renda no município, beneficiando diretamente os produtores de leite da região", enfatizou Wiveslando.



O vereador Zé Barros Júnior valorizou o impacto positivo que o investimento do deputado estadual Ezequiel Neiva terá na vida de aproximadamente 70 famílias associadas à Aproleite. "A compra deste caminhão representa um grande avanço para a comunidade. Ele será essencial para o fortalecimento da atividade rural e impulsionará o nosso setor produtivo local", ressaltou Zé Barros.



Além deste investimento, a chegada do caminhão à Aproleite marca a segunda ação do deputado Ezequiel Neiva no apoio à logística rural local. O primeiro caminhão adquirido foi destinado à Associação Comunitária de Nova Olinda (Arcnol). "Estamos trabalhando para equipar nossos produtores e fortalecer a estrutura das associações locais, garantindo que a produção seja ampliada cada vez mais em prol da população", concluiu o Ezequiel Neiva.



Texto: Alexandre Almeida | Jornalista

Foto: Assessoria parlamentar