Deputado Marcelo Cruz recebe vereador Adriano Gomes para discutir investimentos na agricultura de Porto Velho

Na manhã desta segunda-feira, 10 de março, o deputado estadual Marcelo Cruz recebeu o vereador Adriano Gomes em seu gabinete, na Assembleia Legislativa de Rondônia, para uma reunião focada em demandas para o setor agrícola de Porto Velho.



Adriano Gomes, reconhecido como um grande defensor da agricultura em Porto Velho, aproveitou a oportunidade para apresentar diversas demandas e sugestões, além de compartilhar ideias e soluções voltadas para o fortalecimento da agricultura familiar na região. O vereador enfatizou a importância de se atrair investimentos para esse setor, visando melhorias na qualidade de vida dos agricultores e o desenvolvimento econômico local.



Durante o encontro, o deputado Marcelo Cruz se mostrou receptivo às propostas e se comprometeu a analisar as questões apresentadas, buscando formas de viabilizar, junto ao governo estadual e outras entidades, a implementação das ações necessárias para apoiar a agricultura familiar em Rondônia.



“A agricultura familiar é um setor vital para o nosso estado e precisa de mais atenção e recursos. Vamos trabalhar juntos para garantir o apoio necessário e fomentar o crescimento da nossa economia, promovendo o bem-estar dos agricultores e suas famílias”, afirmou o deputado Marcelo Cruz.



O encontro, realizado na Assembleia Legislativa, marca mais um passo importante no fortalecimento do setor agrícola e na busca por soluções concretas para os desafios enfrentados pelos agricultores da capital e do estado.



Texto: Matheus Henrique | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar