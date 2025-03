Ieda Chaves reforça apelo pela reforma e revitalização do Colégio Tiradentes de Jaci-Paraná

A deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) apresentou o requerimento N.º 1682/2025 à Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) buscando informações sobre as medidas adotadas pelo governo de Rondônia acerca da reforma e revitalização do Colégio Tiradentes da Polícia Militar (CTPM II), localizado no distrito de Jaci-Paraná, em Porto Velho.



A solicitação da parlamentar, que reitera o teor da Indicação N.º 7333/2024 tem como objetivo garantir condições estruturais adequadas para o pleno funcionamento da unidade escolar, reconhecida pela excelência no ensino e pelos valores disciplinares.



Em resposta à indicação anterior, a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) informou que uma equipe técnica seria designada para verificar as patologias estruturais do colégio. No entanto, a direção da escola relatou que a visita técnica ainda não foi realizada, reforçando o pedido de providências.



Segurança e bem-estar



Segundo Ieda Chaves, as condições precárias da infraestrutura do CTPM II comprometem a segurança e o bem-estar de alunos, professores e servidores. Relatos da direção dão conta de que infiltrações, desgaste nas instalações elétricas e hidráulicas e outros danos estruturais dificultam a realização das atividades em um ambiente seguro.



"A falta de intervenções imediatas pode agravar ainda mais os problemas existentes, aumentando os custos futuros de reparação e expondo a comunidade escolar a riscos desnecessários", alertou a deputada ao reconhecer a importância do Colégio Tiradentes para a educação no município.



Sensibilidade



Por fim, Ieda Chaves expressou confiança na sensibilidade do Poder Executivo, através da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), para que a demanda seja atendida, assegurando um ambiente escolar adequado para os alunos e profissionais do CTPM II.



Texto: Etiene Gonçalves | Jornalista

Foto: Rafael Oliveira | Secom ALE/RO

Foto: Irvison Carlos | Assessoria Parlamentar