Deputado Nim Barroso se reúne com representantes de Castanheiras

Na segunda-feira (10), o deputado estadual Nim Barroso (PSD) recebeu, no seu Escritório de Apoio Parlamentar em Ji-Paraná, o prefeito de Castanheiras, Cícero Aparecido Godoi (PP), o vice-prefeito Odair Dias de Souza (Podemos) e o presidente da Câmara, vereador André de Oliveira (PP). Durante o encontro, o chefe do Executivo municipal apresentou ao parlamentar um panorama de sua administração, destacando tanto as conquistas quanto às principais demandas da população.



O deputado Nim Barroso agradeceu a visita da comitiva e reafirmou seu compromisso com o município. “Nosso mandato segue apoiando o prefeito no desenvolvimento de projetos que viabilizem a melhoria da qualidade de vida da população. A cidade pode contar com nosso apoio”, declarou o parlamentar.



O prefeito Cícero Godoi agradeceu a receptividade do deputado e destacou a importância de sua atuação na busca por investimentos para os municípios. “Sem dúvida alguma, o apoio do deputado será fundamental para Castanheiras. Temos carências em várias áreas, e contar com esse suporte nos enche de orgulho. Nim tem feito um grande trabalho”, afirmou.



A reunião também contou com a presença da secretária municipal de Planejamento, Adriane Branco, e do ex-prefeito Zulmar Gonçalves de Oliveira. Ao término do encontro, todos se mostraram otimistas com a parceria e, principalmente, com os benefícios que deverão chegar ao município.



Texto: Natalino Ferreira Soares | Jornalista

Foto: David Lucas | Assessoria Parlamentar