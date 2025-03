Susaf-PR chega a 181 municípios e fortalece inspeção agroindustrial no Estado

O Consórcio Intermunicipal Caiuá Ambiental (Cica) recebeu neste sábado (8), durante a abertura oficial da 53ª edição da ExpoParanavaí 2025, o certificado de adesão ao Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte (Susaf-PR). Com essa adesão, o Cica se torna o quarto consórcio intermunicipal a integrar o sistema, que amplia o mercado de agroindústrias ao garantir a conformidade com as normas sanitárias.

O Cica é composto por 13 municípios: Amaporã, Alto Paraná, Cruzeiro do Sul, Inajá, Mirador, Nova Aliança do Ivaí, Paranavaí, Presidente Castelo Branco, Santo Antônio do Caiuá, São Carlos do Ivaí, São Manoel do Paraná, São João do Caiuá, Tamboara e Terra Rica.

Segundo o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal e Vegetal da Adapar (DPAV), o Paraná soma agora 181 municípios no Susaf-PR, sendo 95 com adesão independente e 86 por meio de quatro consórcios intermunicipais, incluindo o Cica. A meta do Governo Estadual é atingir 200 municípios aderidos ao sistema até 2026.

A cerimônia de entrega do certificado ocorreu no Parque de Exposições de Paranavaí e contou com a presença do secretário da Agricultura e do Abastecimento, Natalino Avance de Souza; do diretor-presidente da Adapar, Otamir Cesar Martins, e do diretor-presidente do IDR-Paraná, Richard Golba, que oficializaram a adesão do Cica ao lado dos representantes dos municípios consorciados.

“O que presenciamos hoje é uma grande conquista, que mostra a organização da região. Essa é uma chave para o mercado, significa agregação de valor e mais renda para o campo”, disse o secretário. “Estamos falando de uma grande oportunidade para as agroindústrias ultrapassarem as barreiras de seus municípios e passarem a vender para mais de 11 milhões de consumidores em todo o Estado”.

“A adesão reforça o compromisso dos municípios da região de Paranavaí com a inspeção sanitária de excelência. Cada certificado entregue é uma conquista, pois representa mais segurança e qualidade aos produtos agroindustriais paranaenses”, destacou Otamir Cesar Martins.

Para Alisson Barroso, chefe do Escritório Regional da Adapar em Paranavaí, a adesão representa um avanço significativo, especialmente para cidades que ainda não possuem um sistema de inspeção estruturado. “A regional de Paranavaí é composta, em sua maioria, por municípios menores que não têm um serviço de inspeção estruturado. Com a adesão do consórcio, esses municípios passam a contar com suporte técnico e todos os benefícios do sistema”, explicou.

O Susaf-PR é um programa do governo estadual criado em 2013, com a lei regulamentada em 2020. A adesão é feita pelo município ou por consórcio de municípios, que garantem que o Serviço de Inspeção Municipal é de excelência e pode ser equiparado ao serviço oferecido pelo Estado.

Os municípios ou consórcios interessados em obter o selo devem seguir os programas de autocontrole, como limpeza, desinfecção e higiene, hábitos higiênicos e saúde dos manipuladores. Além disso, são exigidos a manutenção das instalações e equipamentos, controle de potabilidade de água, seleção de matérias-primas, ingredientes e embalagens, controle de pragas e vetores e controle de temperatura. Também devem contratar profissional habilitado para a industrialização e conservação dos produtos.

Os municípios interessados em aderir ao Susaf/PR podem obter maiores informações em qualquer um dos Escritórios Regionais ou locais da Adapar, ou ainda na página www.adapar.pr.gov.br .

EXPOSIÇÃO– Além da entrega do certificado ao Cica, a Adapar participa de outras ações voltadas à defesa agropecuária durante a exposição de Paranavaí deste ano. Na sexta-feira (14), a agência marcará presença no Seminário de Citricultura, onde o diretor de Defesa Agropecuária, Renato Blood, apresentará as estratégias da Adapar no combate ao greening, além dos resultados da atuação da Câmara Técnica de Citricultura.

No sábado (15), a Adapar, em parceria com o Centro Universitário Unifatecie, promoverá uma integração com estudantes dos cursos de Medicina Veterinária e Agronomia, proporcionando um espaço de troca de conhecimentos sobre a atuação da defesa agropecuária no Paraná.

PRESENÇAS– Também participaram do evento os secretários estaduais da Fazenda, Norberto Ortigara, do Desenvolvimento Sustentável, Everton Luiz da Costa Souza; e o secretário do Codesul e ex-governador Orlando Pessuti.