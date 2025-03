Deputado Ismael Crispin entrega trator para fortalecer agricultura familiar de Seringueiras

No último sábado (8), o deputado Ismael Crispin realizou a entrega de um trator para a Associação Nossa Senhora da Paz, localizada na Linha 108, Km 20. A iniciativa tem como objetivo fortalecer a agricultura familiar e melhorar as condições de trabalho dos produtores rurais da região.



O novo equipamento atende a um pedido do vereador Mario Cancian e contou com a parceria do prefeito Armando Bernardo e do vice-prefeito Cláudio do Maracujá. A aquisição representa um avanço significativo para os agricultores, proporcionando mais produtividade, eficiência e qualidade de vida para aqueles que impulsionam a economia no campo.



Para o deputado Ismael Crispin, investir em implementos agrícolas é essencial para garantir o desenvolvimento rural e oferecer melhores condições de trabalho aos produtores. "Sabemos da importância do setor agrícola para a economia do nosso estado. Essa entrega é um compromisso com os trabalhadores do campo, garantindo mais dignidade e estrutura para que possam produzir com qualidade e segurança", destacou.



O prefeito Armando Bernardo e o vice-prefeito Cláudio do Maracujá também ressaltaram a relevância da entrega do trator, enfatizando que a máquina será um diferencial para os produtores da associação, ampliando sua capacidade produtiva e fortalecendo a economia local.



O vereador Mario Cancian, autor da solicitação, agradeceu o apoio do deputado e das lideranças municipais, reforçando a importância de investimentos que garantam melhores condições de trabalho para os agricultores.



Texto: Laila Moraes / Jornalista

Foto: Double Click - Produções