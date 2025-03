Eyder Brasil visita Escola Santa Marcelina e reforça apoio para melhorias na unidade

O deputado estadual Eyder Brasil (PL) esteve na Escola Santa Marcelina, localizada na BR-364, em Porto Velho, onde se reuniu com a diretora da unidade, irmã Maria de Lourdes. Durante a visita, foram discutidas diversas demandas da instituição, que atende mais de 1.300 crianças e desempenha um papel fundamental na educação da capital.



Entre as solicitações apresentadas ao parlamentar, estão o apoio para a reestruturação da sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE), a destinação de recursos para a reforma da quadra esportiva e a busca por uma solução para a gratificação dos professores, que foi retirada após mudanças na parceria entre o Estado e a escola.



Eyder Brasil ressaltou a importância de investir na educação e afirmou que já está em contato com a secretária de Educação, Ana Pacini, e com o governador coronel Marcos Rocha para buscar soluções para a escola. “A Escola Santa Marcelina desempenha um papel fundamental na formação das nossas crianças e jovens. Nosso gabinete está atento às necessidades da unidade e pronto para contribuir com melhorias que façam a diferença na vida dos alunos e profissionais”, afirmou o deputado.



Irmã Maria de Lourdes, agradeceu o apoio e destacou a importância do trabalho conjunto para fortalecer a educação em Rondônia. "Ficamos felizes com a visita do deputado e com sua disposição em ajudar. Acreditamos que, com esse apoio, poderemos oferecer ainda mais qualidade de ensino às nossas crianças", ressaltou.





O parlamentar garantiu que continuará acompanhando as demandas da escola e trabalhando para viabilizar soluções que atendam às necessidades da comunidade escolar.



Texto: Débora M. Grécia |Jornalista

Foto: Rodrigo Goes | Assessoria parlamentar