Escola do Legislativo anuncia grade de cursos para o primeiro semestre de 2025

A Escola do Legislativo de Rondônia, que faz parte da Assembleia Legisltiva de Rondônia (Alero), divulgou a grade de cursos para os meses de março, abril e maio de 2025. O anúncio foi feito pelo diretor-geral da instituição, Welys Assis, que, junto à equipe multidisciplinar, ajustou os últimos detalhes para disponibilizar os treinamentos à população.



Os cursos, que abrangem temas como oratória, fotografia, desenvolvimento pessoal e planejamento financeiro, são voltados para servidores públicos e comunidade em geral, visando capacitação e aprimoramento profissional. As aulas terão início no dia 24 de março.



Welys Assis aproveitou a ocasião para destacar o apoio do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alex Redano, que tem incentivado a ampliação da oferta de cursos para os municípios rondonienses. “O presidente Redano tem atendido os anseios da população ao levar capacitação e conhecimento para diversas regiões do estado, permitindo que mais pessoas tenham acesso a oportunidades de aprendizado”, ressaltou o diretor.



Confira a Grade de Cursos – Março, Abril e Maio/2025 - Porto Velho



01 Desenvolvimento de Competências e Habilidades para Qualidade no Serviço Público 24 a 28/03 08h às 12h -Cyntia Zulian



02 Oratória 24 a 28/03 08h às 12h -João Belarmino



03 Líder Coach (idade mínima 18 anos) 07 a 11/04 08h às 12h -Aldo Dias



04 Fotografia 07 a 11/04 08h às 12h Marcos Grützmacher



05 Desenvolvimento Pessoal e Profissional 05 a 09/05 08h às 12h - Cyntia Zulian



06 Secretariado 05 a 09/05 08h às 12h -Aldo Dias



07 Produção de Texto 12 a 16/05 08h às 12h -Rogério Melo



08 Fotografia 12 a 16/05 08h às 12h- Marcos Grützmacher



09 Planejamento Financeiro Pessoal 19 a 23/05 08h às 12h- Rúbia Luz



10 Filmagem e Edição de Vídeos 19 a 23/05 08h às 12h -Alexandre Badra





"Os cursos são uma excelente oportunidade para quem busca aprimorar conhecimentos e se qualificar para o mercado de trabalho, e a Escola do Legislativo está de portas abertas para servir a população da Capital e do Interior do Estado", finalizou Welys.

Texto: Mateus Andrade / Jornalista

Foto: Assessoria