Produtores rurais recebem mais secadores de café

O deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil) participou, na quinta-feira (6), em Ji-Paraná, da entrega de secadores de café, pelo Governo do Estado, para associações de produtores rurais de vários municípios. Durante o evento, ele destacou a importância da união de forças em favor do fortalecimento da agricultura familiar e se referiu aos resultados positivos alcançados pelo trabalho em conjunto, principalmente em relação a cultura do café. “Os produtores se empenharam, as entidades do setor deram a assistência necessária e nosso café se tornou bebida fina no Brasil e em vários outros países”, disse Cirone, acrescentando que o governador, coronel Marcos Rocha, teve papel fundamental nesse processo, “pois além de garantir os investimentos necessários, promoveu o café rondoniense, em diversos eventos internacionais”.



Durante a entrega dos implementos, Cirone também se referiu ao trabalho realizado pelo secretário de estado da agricultura, Luiz Paulo da Silva Batista, que “logo que assumiu o cargo, percorreu todo o estado, para conhecer a realidade rondoniense e tem trabalhado de forma assertiva, pois hoje temos uma agricultura que faz a diferença no Brasil e no mundo”. O deputado também defendeu a valorização salarial dos servidores das entidades que prestam assistência aos produtores rurais. “Não basta termos bons prédios, é preciso reconhecer o trabalho de quem chega até o agricultor”, disse.



Segundo Cirone, o fortalecimento da agricultura familiar tem sido uma de suas principais prioridades, desde o início de seu primeiro mandato. As associações rurais já foram contempladas com cerca de R$ 10 milhões, viabilizados por meio de suas emendas parlamentares. Os recursos chegaram a cerca de 70 entidades, garantindo a aquisição de equipamentos, implementos e insumos. “Com o apoio do governador, coronel Marcos Rocha, temos conseguido fazer com que os recursos cheguem até o produtor rural, beneficiando não só a agricultora familiar, mas toda a economia de nosso Estado”, disse Cirone.

Texto: Eli Batista/Jornalista

Foto: Assessoria